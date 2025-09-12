Nowe smartfony Motoroli na horyzoncie. Znamy sporo szczegółów

Motorola Moto G 2026 i Moto G Play 2026 mają przed nami coraz mniej tajemnic. Poznaliśmy nie tylko ich specyfikacje, ale też wygląd.

Taka ma być specyfikacja Motoroli Moto G 2026

W kwestii wizualnej oba smartfony będą do siebie zbliżone, a także nie będą wyróżniać się niczym szczególnym na tle wielu innych urządzeń. Co prawda Moto G 2026 będzie dostępna w kolorze Pantone Cattleya Orchid, a Moto G Play 2026 pojawi się m.in. w wariancie Pantone Tapestry, aczkolwiek wspominam o tym tylko w formie ciekawostki.

Podejrzewam, że dla wielu z Was ciekawsza jest specyfikacja. Motorola Moto G 2026 otrzyma 6,7-calowy wyświetlacz HD+ z maksymalną częstotliwością odświeżania 120 Hz. Jego jasność wyniesie 1000 nitów, a ochronę zapewni mu warstwa szkła Gorilla Glass 3. Sercem urządzenia ma być procesor MediaTek Dimensity 6300, któremu towarzyszyć będzie 4 GB RAM z funkcją RAM Boost. Z kolei na dane ma być przeznaczone 128 GB UFS 2.2 z opcją rozszerzenia.

Z tyłu obudowy będzie zlokalizowany główny aparat 50 Mpix z funkcją Quad Pixel. Do tego dojdzie aparat określany jako „Macro Vision”. Natomiast do wykonywania selfie, a także prowadzenia wideorozmów, ma być przeznaczony przedni aparat 32 Mpix.

(źródło: Android Headlines)

Zadowalający czas pracy ma zapewnić akumulator 5200 mAh. Pojawi się funkcja ładowania TurboPower 30 W, a osoby zwracające uwagę na kwestie audio powinna ucieszyć informacja o obsłudze Dolby Atmos. Nad całością ma czuwać Android 16 z zestawem funkcji AI.

Co zaoferuje Motorola Moto G Play 2026?

Zacznijmy tradycyjnie od ekranu. Osoby, które zdecydują się na zakup Moto G Play 2026 dostaną 6,7-calowy wyświetlacz HD+ o maksymalnej częstotliwości odświeżania 120 Hz. Jego jasność wyniesie do 1000 nitów, a bezpieczeństwo zapewni mu warstwa szkła Gorilla Glass 3.

We wnętrzu obudowy ma pracować MediaTek Dimensity 6300. Aplikacje będą mogły korzystać z 4 GB RAM z funkcją RAM Boost. Natomiast na dane przeznaczonych będzie 64 GB pamięci UFS 2.2, a w razie konieczności pojawi się możliwość dołożenia kolejnych gigabajtów za pomocą karty microSD.

(źródło: Android Headlines)

Główny, umieszczony z tyłu aparat, ma mieć 32 Mpix i technologię Quad Pixel. Natomiast przedni aparat to 8 Mpix. Akumulator o pojemności 5200 mAh będzie można ładować z mocą 18 W. Wypada wspomnieć o głośnikach stereo z obsługą Dolby Atmos. Serwis Android Headlines, któremu zawdzięczamy przedstawione informacje, wspomina jeszcze o Bluetooth 5.3 i Androidzie 16.

Na debiut nowych smartfonów Motoroli nie powinniśmy długo czekać. Natomiast ceny – jak sugerują już specyfikacje – będą najpewniej typowe dla tej niższej półki.