LG nie rezygnuje ze smartfonów z rysikiem jak Samsung – nadchodzi LG Stylo 7 5G

Podczas gdy Samsung lada chwila wygasi serię Galaxy Note, LG ani myśli o rezygnowaniu z wprowadzania na rynek smartfonów z rysikiem. Południowokoreański producent już wkrótce oficjalnie zaprezentuje model LG Stylo 7 5G wraz z wersją pozbawioną (nie, nie rysika) modemu 5G.

Rysik do telefonu to żadna nowość

Kiedy na rynku pojawiły się pierwsze telefony z dotykowymi wyświetlaczami (jeszcze oporowymi), do wielu z nich dodawane były rysiki (m.in. LG Cookie) lub klienci kupowali je na własną rękę. Dzięki nim mogli znacznie wygodniej użytkować urządzenie, bowiem wciskanie (dosłownie) ekranu po jakimś czasie stawało się niezbyt niekomfortowe.

Gdyby nie pojawienie się smartfonów z rysikami, prawdopodobnie technologia ta wymarłaby śmiercią naturalną. Producenci potrafili jednak uczynić z tego akcesorium ogromny atut i mocną stronę urządzenia – nie bez powodu seria Galaxy Note cieszy się tak dużą popularnością na całym świecie.

Wkrótce zostanie ona jednak wygaszona, co może stanowić okazję dla innych producentów do zwiększenia sprzedaży smartfonów z rysikami. LG ma ogromne doświadczenie w ich produkcji i wkrótce wprowadzi na rynek kolejne modele ze stylusami: LG Stylo 7 oraz LG Stylo 7 5G.

źródło: @OnLeaks

LG Stylo 7 5G

W przeszłości smartfony LG z rysikami jakoś niespecjalnie przypadały mi do gustu. Zmieniło się to wraz z premierą LG Stylo 6, który w mojej opinii wygląda naprawdę atrakcyjnie. I zapowiada się na to, że kolejne modele z tej serii będą prezentować się jeszcze lepiej niż bezpośredni poprzednik.

Steve Hemmerstoffer (a.k.a. @OnLeaks) udostępnił grafiki, które ujawniają, jak będzie wyglądał LG Stylo 7 5G. Można się jednak spodziewać, że LG Stylo 7 bez modemu 5G, bo i taki model pojawi się na rynku, okaże się bliźniaczo podobny do niego.

źródło: @OnLeaks

Jak podaje Steve Hemmerstoffer, LG Stylo 7 5G zostanie wyposażony w płaski wyświetlacz o przekątnej ~6,8 cala (zapewne będzie to panel LCD o rozdzielczości Full HD+). W jego górnej części znajdzie się okrągły otwór na aparat, natomiast pod ekranem widać dość szeroki tzw. podbródek.

To jednoznacznie daje do zrozumienia, że mamy tu do czynienia ze smartfonem co najwyżej średniopółkowym, ale nie jest to dla nas żadnym zaskoczeniem. LG bowiem nie celuje wyżej tą serią, co przekłada się na przystępniejszą cenę (wspomniany już LG Stylo 6 kosztował na start zaledwie 219,99 dolarów, tj. równowartość ~800 złotych).

źródło: @OnLeaks

Udostępnione przez @OnLeaks rendery ujawniają również, że LG Stylo 7 5G zaoferuje swoim właścicielom port USB-C i 3,5 mm złącze słuchawkowe oraz umieszczony na bocznej krawędzi czytnik linii papilarnych. Całość ma mieć (dość spore) wymiary 170,4×77,2×8,8 mm.

Nie znamy natomiast dokładnej specyfikacji smartfona, ale można się spodziewać, że LG zastosuje w tym modelu procesor MediaTek z serii Dimensity, a nie Qualcomm Snapdragon.