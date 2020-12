Amazon Zoox – autonomiczny, elektryczny i przede wszystkim bezpieczny pojazd

Firma Zoox, należąca do Amazona, przedstawiła zbudowany od podstaw, w pełni autonomiczny i elektryczny pojazd. Ma on sprawdzić się w usługach przewozu osób w roli robo-taxi.

Wygląda futurystycznie i ma być naprawdę bezpieczny

Zoox rozpoczął działalność sześć lat temu i już wtedy firma postawiła sobie ambitny cel, tj. zaprojektowanie i wprowadzenie na rynek konsumencki usługę robo-taxi, czyli przewozu osób przez samochody sterowane przez komputer. Najwyraźniej całe przedsięwzięcie okazało się na tyle atrakcyjne i możliwe do zrealizowania, że niezbyt rozpoznawalną firmę na początku tego roku zdecydował się wykupić Amazon.

Jak możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie prasowym, nowy pojazd został zaprojektowany od podstaw, co pozwoliło spełnić jedno z podstawowych założeń – praca w gęstym środowisku miejskim. Co ciekawe, mimo iż Zoox ma poruszać się przede wszystkim w mieście, to potrafi rozpędzić się do całkiem sporej prędkości – około 120 km/h.

Zaletą mają być nie tylko, jak na pojazd mogący przewozić cztery osoby, kompaktowe rozmiary, ale również inne cechy. Możliwa jest jazda dwukierunkowa, bez utraty jakichkolwiek właściwości, a wszystkie skrętne koła mają umożliwić manewrowanie nawet w bardzo ciasnych uliczkach.

Firma Zoox skupiła się również na bezpieczeństwie. Dotyczy to zarówno systemów mających zapobiec wypadkowi, a także rozwiązań chroniących pasażerów, gdy dojdzie już do uderzenia. Twórcy chwalą się m.in. nowatorskim systemem poduszek powietrznych dla pojazdów dwukierunkowych. Ponadto, niezależnie od zajmowanego miejsca, każdy pasażer ma mieć zapewnioną identyczną ochronę.

W celu odnalezienia się w otoczeniu, elektryczny pojazd wykorzystuje szereg czujników, kamer, a także skaner LiDAR. Śledzeni są wszyscy uczestnicy ruchu – samochody, rowerzyści, a także piesi. Elektronika również cały czas sprawdza obiekty znajdujące się w martwym polu, aby w razie konieczności mieć odpowiedni zapas czasu na odpowiednią reakcję.

Bezpieczeństwo jest podstawą wszystkiego, co robimy. Zbudowanie pojazdu od podstaw dało nam możliwość ponownego spojrzenia na bezpieczeństwo pasażerów. Nasze rozwiązania obejmują nowe funkcje bezpieczeństwa, takie jak konstrukcja poduszek powietrznych, nadmiarowy sprzęt w całym pojeździe, unikalna architektura czujników oraz niestandardowy stos sztucznej inteligencji, który wykrywa i łagodzi potencjalne zagrożenia. Nasz pojazd przeszedł kluczowe testy zderzeniowe federalnych norm bezpieczeństwa pojazdów silnikowych (FMVSS) i wciąż poszukujemy nowych, innowacyjnych sposobów ochrony naszych kierowców i innych osób na drogach – informuje Jesse Levinson, dyrektor ds. technologii Zoox i współzałożyciel firmy.

Amazon jest zainteresowany własnymi samochodami

Amerykańskie przedsiębiorstwo jest na tyle potężne i bogate, że może pozwolić sobie na projekty własnych samochodów i nie dotyczy to wyłącznie planowanych usług robo-taxi, na które musimy jeszcze trochę poczekać. Amazon wcześniej pokazał w pełni elektryczny samochód dostawczy, który będzie wykorzystywany do przewozu paczek.

Wspomniany przed chwilą dostawczak to efekt współpracy z firmą Rivian. Ma on zapewnić dobry zasięg, a także nowoczesną technologię m.in. w zakresie systemów wspierających kierowcę. Niebawem powinien on pojawić się na publicznych drogach.