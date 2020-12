Motorola Moto G Stylus 2021 zbliża się wielkimi krokami. Wiemy o niej coraz więcej

W lutym tego roku Motorola zaprezentowała model Moto G Stylus. Wyróżnikiem tego modelu – jak sama nazwa wskazuje – był dedykowany rysik, chowany w obudowie. Smartfon ten miał wiele cech wspólnych z modelem Moto G8 Power, a więc była to raczej średniopółkowa propozycja. Teraz za sprawą Amazona dowiadujemy się o następcy modelu Moto G Stylus, przygotowywanym na rok 2021.

Wygląda znajomo

Co do wyglądu, to względem poprzednika obecnego na rynku, nie widać rewolucji. Urządzenie najprawdopodobniej będzie wyposażone w ekran z wycięciem na kamerę w lewym górnym rogu, czyli tak w Moto G Stylus.

Moto G Stylus 2021 (źródło: slashleaks)

Trochę zmian zaszło z kolei na tyle urządzenia. Ten ma być wykonany z tworzywa sztucznego o ciekawej i wyczuwalnej fakturze. Można się spodziewać, że poprawi to chwyt urządzenia, które powinno pewniej leżeć w dłoni. Zmian doczekał się również zestaw aparatów. Na grafikach widać bowiem, że smartfon doczeka się dodatkowego obiektywu.

Moto G Stylus 2021 (źródło: slashleaks)

Na prawej krawędzi swoje miejsce ma znaleźć czytnik odcisków palców, co również jest zmianą w stosunku do obecnej generacji, w której montuje się go na pleckach.

Moto G Stylus 2021 (źródło: slashleaks)

Oczywiście w Moto G Stylus 2021 również znajdziemy dedykowany rysik, który będziemy mogli schować w obudowie. Miejsce dla niego znajdzie się na prawo od portu USB typu C. Nie zabraknie również na pokładzie zawsze mile widzianego portu audio jack 3,5 mm, który będzie zajmował miejsce po lewej stronie gniazda ładowania i wymiany danych.

Moto G Stylus 2021 (źródło: slashleaks)

Moto G Stylus 2021 (źródło: slashleaks)

Moto G Stylus 2021 to nadal będzie średniopółkowy smartfon

Z informacji, które przez chwilę były dostępne na Amazonie wynika, że smartfon zadebiutuje na rynku z Androidem 10. Urządzenie ma zostać wyposażone w 4 GB pamięci RAM, więc niezbędne minimum do jakiegokolwiek – sensownego – działania urządzenia z Androidem. Pogłoski mówią również o ogniwie o pojemności 4000 mAh. Urządzenie będzie napędzane przez procesor Qualcomm Snapdragon 675.

Wiele wskazuje na to, że nadchodzące urządzenie nie będzie małym smartfonem. Ekran ma być spory, jego przekątna będzie wynosić 6,81 cala, a zastosowana rozdzielczość to FullHD+. Spodziewać możemy się również pamięci wewnętrznej na poziomie 128 GB.

Zestaw aparatów nie wygląda zbyt imponująco. Głównym sensorem ma być matryca o wielkości 48 MPix. Towarzyszyć jej ma ultraszeroki sensor 8 MPix, a dwa ostatnie aparaty to matryce o wielkości 2 MPix do zdjęć macro i poprawy wykrywania głębi.

Oferta Amazonu przedstawiająca Moto G Stylus 2021 (źródło: slashleaks)

Cena, jaka widniała na Amazonie, wynosiła 339,95 dolara, co w przeliczeniu daje około 1250 złotych. Nie mamy jednak w tej chwili potwierdzenia czy będzie to cena oficjalna i ostateczna. Nie wiemy też kiedy smartfon miałby zadebiutować na rynku. Patrząc jednak na obecną generację, możemy się spodziewać, że nastąpi to na początku przyszłego roku.