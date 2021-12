Co za promocja: gadżety gamingowe Predator za 4 napoje z Lidla!

Acer nie przestaje zaskakiwać. To chyba najbardziej nieprzewidywalny producent sprzętu (i nie tylko) dla graczy, oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Teraz przygotował kolejną promocję dla klientów. Co ma z nią wspólnego Lidl? Sprawdźcie!

Kup 4 napoje z Lidla i odbierz gadżet gamingowy marki Predator

Kilka tygodni temu Acer przygotował konkurs, w którym nagrodą był wyjazd dla dwóch osób do Zjednoczonych Emiratów Arabskich na walkę Jana Błachowicza z Gloverem Lucasem Teixeirą. Aby wziąć w nim udział, uczestnicy musieli zrobić zdjęcie lub nagrać film z puszką napoju PredatorShot.

Wspominamy o tym nie bez powodu, ponieważ wspomniany napój jest „bohaterem” kolejnej akcji producenta i także tym razem do zdobycia są cenne nagrody. Zasady promocji są bardzo proste, a pierwsze, co trzeba zrobić, to od 6 grudnia do 20 grudnia 2021 roku kupić łącznie cztery puszki napoju energetyzującego PredatorShot w wersji Sugar Free.

Co ważne – dowody zakupu można łączyć, tzn. nie trzeba od razu kupować czterech puszek. W regulaminie promocji zapisano jednak, że napoje trzeba kupić w sklepach stacjonarnych sieci Lidl.

Po zakupie napojów, w ciągu 14 dni kalendarzowych, należy przesłać skan/skany lub zdjęcie/zdjęcia dowodu zakupu wraz z imieniem i nazwiskiem oraz adresem e-mail, numerem telefonu i adresem do wysyłki w formularzu, dostępnym na stronie Acer Polska Promocje.

Uczestnik promocji może wybrać, jaki gadżet chce otrzymać, a do wyboru są:

plecak Predator Rolltop o wartości 399 złotych (700 sztuk),

myszka gamingowa Predator Cestus 315 o wartości 129 złotych (150 sztuk),

słuchawki Galea 350 o wartości 469 złotych (150 sztuk).

Wyboru dokonuje się od razu podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego do promocji. W przypadku, gdy pula jakiegoś gadżetu się wyczerpie, uczestnik zostanie poproszony o wybór innej nagrody drogą mejlową.

Nagrody w promocji są przyznawane według kolejności zgłoszeń. W przypadku wyczerpania puli nagród, stosowna informacja pojawi się na stronie promocji. Na koniec trzeba jeszcze dodać, że jedna osoba może wysłać maksymalnie 1 zgłoszenie.

Regulamin promocji „Promocja PredatorShot x LIDL” (PDF)