Nowe laptopy HP będą kosztowały w Polsce od 3699 złotych

HP oficjalnie zapowiedziało dwa nowe laptopy z serii Pavilion Plus, które jeszcze w 2023 roku trafią do sprzedaży w Polsce. Choć sklepowa premiera dopiero przed nami, producent już zdradził, ile trzeba będzie za nie zapłacić. Jaka jest cena poszczególnych modeli?

Nowe laptopy HP Pavilion Plus 14 i HP Pavilion Plus 16

To szczególny moment w historii HP, ponieważ po raz pierwszy do rodziny Pavilion Plus dołączył laptop z 16-calowym wyświetlaczem, który według deklaracji producenta ma spełnić potrzeby nawet najbardziej wymagającego użytkownika. Odważne stwierdzenie, ale poparte solidnymi argumentami, ponieważ model ten wyposażono w procesor Intel Core i7 13. generacji i kartę graficzną NVIDIA RTX 3050 oraz wyświetlacz 2,5K WQXGA ze zmienną częstotliwością odświeżania do 120 Hz.

HP Pavilion Plus 16 HP Pavilion Plus 14 źródło: HP

HP deklaruje, że HP Pavilion Plus 16 jest w stanie pracować na akumulatorze przez blisko 11,5 godziny, a do tego spełnia on kryteria platformy Intel Evo, zatem klienci rzeczywiście mogą mieć wysokie oczekiwania wobec niego. Model HP Pavilion Plus 14 również może jednak spełnić wymagania wielu użytkowników, ponieważ także zaoferuje bardzo dobrą, mocną specyfikację techniczną.

Podobnie jak HP Pavilion Plus 16, HP Pavilion Plus 14 też będzie dostępny w wersji z procesorem Intel Core i7 13. generacji, ale w sprzedaży pojawi się także wariant z układem AMD Ryzen 7 7840H. W jego przypadku producent nie wspomina jednak o osobnej karcie graficznej, natomiast podkreśla niską wagę, zaczynającą się od 1,3 kg oraz długi czas pracy na akumulatorze – do 13 godzin odtwarzania wideo. Ponadto laptop ten zapewni wyświetlacz OLED o rozdzielczości do 2,8K i technologię IMAX Enhanced.

Oprócz tego nowe laptopy HP zaoferują swoim właścicielom m.in. kamery internetowe o rozdzielczości 5 Mpix, podświetlane klawiatury, wsparcie dla łączności w standardzie WiFi 6E i dwa mikrofony oraz obsługę rozpoznawania twarzy Windows Hello.

HP Pavilion Plus 14 (źródło: HP)

Ile będą kosztowały nowe laptopy HP Pavilion Plus 14 i HP Pavilion Plus 16, i kiedy trafią do sprzedaży w Polsce?

Jeśli zainteresowały Was opisane przed chwilą laptopowe nowości HP, to niestety musicie uzbroić się w sporą dawkę cierpliwości, ponieważ trafią one do sprzedaży w Polsce dopiero w grudniu 2023 roku. Z drugiej strony być może będzie to argument, żeby sprawić je sobie lub komuś bliskiemu na Gwiazdkę?

HP Pavilion Plus 14 będzie kosztował w Polsce od 3699 złotych, natomiast HP Pavilion Plus 16 od 4699 złotych – oba laptopy mają być dostępne na oficjalnej stronie HP.