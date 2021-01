O istnieniu nowego modemu dowiedzieliśmy się już dwa dni temu, ale dopiero dziś Orange oficjalnie zaanonsowało Funbox 6 z WiFi 6 i podało szczegóły na temat jego dostępności. Kto będzie mógł z niego korzystać i za ile?

Orange Funbox 6 z WiFi 6

Orange nie bez powodu przeskoczyło numerację z „3” od razu na „6”, ponieważ w ten sposób chce podkreślić, że Funbox 6 oferuje WiFi 6 (802.11ax), które jest dużym skokiem jakościowym w technologii bezprzewodowego dostępu do internetu, ponieważ jest w stanie przesyłać dane z prędkością nawet 1 Gbit/s!

Oczywiście rzeczywiste prędkości będą zależały do tego, na jaką prędkość internetu światłowodowego zdecydował się klient oraz wielu innych czynników, na przykład architektonicznych. Orange postarało się jednak tak zaprojektować Funbox 6, aby użytkownicy mogli osiągnąć jak najwyższe prędkości i mieli jak najlepszy zasięg sieci bezprzewodowej.

Mowa tu m.in. o zastosowaniu obudowy typu tower (swoją drogą wykonanej w 100% z plastiku z recyklingu), siedmiu wewnętrznych anten, technologii kierunkowej transmisji, modulacji sygnału 1024-QAM, szerokiego kanału 160 MHz oraz obsłudze czterech strumieni przesyłania danych. Z kolei rozwiązanie MU-MIMO pozwoli modemowi komunikować się z wieloma użytkownikami w tym samym czasie, a ich duża liczba nie będzie miała negatywnego wpływu na jakość połączenia. Natomiast technologia OFDMA umożliwia jeszcze lepsze współdzielenie kanałów pomiędzy podłączonymi urządzeniami.

źródło: Orange

Modem Funbox 6 z WiFi 6 już dostępny w Orange z ofertą internetu światłowodowego

Dodatkowym udogodnieniem jest to, że Funbox 6 współpracuje z aplikacją Mój Funbox na urządzenia mobilne, a także wzmacniaczem sygnału Smart Wi-Fi Box, który jest przydatny w większych mieszkaniach i domach. Z kolei funkcja Smart WiFi automatycznie dobiera optymalne parametry sieci do danego urządzenia i warunków.

Aby jednak móc zacząć z niego korzystać, należy podpisać nową umowę na internet światłowodowy Orange, przedłużyć obecną lub dokonać migracji na wyższą prędkość. FunBox 6 będzie bowiem (bezpłatnie) dodawany do pakietów, zapewniających prędkość pobierania danych do 600 Mbit/s i do 1 Gbit/s. W przypadku prędkości podstawowej, tj. do 300 Mbit/s, bezpłatnie udostępniany jest Funbox 3.

Należy jednak pamiętać, że aby móc w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje nowy modem Funbox 6 z WiFi 6, należy posiadać urządzenia, które obsługują tę technologię (a jest ich na rynku coraz więcej). Orange deklaruje jednak, że nawet sprzęty nieobsługujące WiFi 6 mimo wszystko powinny osiągać szybszą transmisję danych niż wcześniej.