Mafia 2 i Dragonball w PlayStation Plus na listopad

PlayStation Plus co miesiąc oferuje graczom gry w ramach subskrypcji. Zarówno posiadacze abonamentu Essential, Extra, jak i Premium, otrzymają w tym miesiącu dostęp do 3 ciekawych gier. Widząc tytuły, które będziemy mogli dopisać do swojej biblioteki, mogę stwierdzić z całą pewnością, iż listopadowa oferta jest naprawdę ciekawa!

PlayStation 4 wciąż żywe

Choć od premiery obecnej generacji konsol minęła już dłuższa chwila (niebawem miną 3 lata), tak w abonamencie oferowanym przez obóz Niebieskich wciąż mamy do czynienia z grami przeznaczonymi na PS4. Rzecz jasna nic nie stoi na przeszkodzie, aby grać w te produkcje na nowszej konsoli za sprawą wstecznej kompatybilności, co zdaje się idealną opcją, zarówno dla posiadaczy obecnej, jak i poprzedniej generacji sprzętu. Można by rzec, iż wilk syty i owca cała.

Jak co miesiąc, gracze w ramach opłacanego abonamentu, który od czasu PS4 jest smutnym obowiązkiem każdego miłośnika gry sieciowej, dostaną gry, które przez miesiąc mogą dopisać do swojej biblioteki. Mają do nich dostęp przez cały czas trwania subskrypcji, jednak wraz z jej końcem go tracą, co umówmy się, jest całkiem logiczne – jak nie płacisz, to nie grasz. W listopadzie Sony przygotowało dla swoich abonentów 3 naprawdę mocne produkcje.

Listopad z PlayStation Plus

Jakie konkretnie tytuły znajdą się w naszych wirtualnych bibliotekach? Dostaniemy Mafia II: Definitive Edition, Dragon Ball: The Breakers oraz Aliens Fireteam Elite. Pierwsza gra pozwoli nam na wcielenie się w Vito Scalettę, który na naszych oczach piąć będzie się po mafijnej drabinie sukcesu w powojennym Nowym Jorku.

Grafika z grami zawartymi w listopadowym PlayStation+ (źródło: PlayStation)

Za sprawą Dragon Ball: The Breakers, przyjdzie nam zmierzyć się z graczami podczas asymetrycznych starć 7v1, gdzie kluczowe okażą się spryt, znajomość mapy oraz nieco szczęścia.

Ostatni tytuł dostępny będzie zarówno w wersji na PS4, jak i PS5. W Aliens Fireteam Elite będziemy mogli wskoczyć w kamasze kolonialnych Marines i zmierzyć się z krwiożerczymi ksenomorfami. Fani strzelanek sci-fi z widokiem z 3. osoby powinni być tym tytułem ukontentowani!

8.5 Ocena

To kiedy gramy?

Gry będziecie mogli przypisywać do swoich kont PlayStation już od 7 listopada, jednak nie dłużej, niż do 4 grudnia, kiedy to dojdzie do rotacji tytułów.

Jeśli jeszcze nie dodaliście gier z oferty październikowej, to przez niecały tydzień macie jeszcze możliwość zajęcia się tym niedopatrzeniem. Co jak co, ale The Callisto Protocol oraz Weird West zdecydowanie warte są wypróbowania!