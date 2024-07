Będzie nowa funkcja w aplikacji mObywatel. Bat na oszustów internetowych

Czego w najbliższym czasie możemy się spodziewać po aplikacji mObywatel? Aktualizacja, która ma trafić do niej w sierpniu dotyczyć będzie bezpieczeństwa w sieci. I mocno utrudni życie oszustom internetowym.

Cybertarcza rozsiada się w mObywatelu

Rządowy projekt Cybertarczy zawiera w sobie wiele elementów. Jednym z jego celów jest ciągły rozwój aplikacji mObywatel 2.0. Wystarczy przy tym kontynuować dobrą passę Ministerstwa Cyfryzacji, które przez ostatnie lata nie pozwalało nudzić się użytkownikom tego programu.

Ostatnie zmiany obejmują na przykład możliwość dodania do apki dokumentów potwierdzających Prawo wykonywania zawodu lekarza oraz Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty. W kolejce czekają na wdrożenie inne moduły, na przykład wspierające kierowców w wypełnianiu oświadczenia sprawcy kolizji drogowej po stłuczce samochodowej, albo umożliwiające umieszczenie w pamięci programu innych przydatnych dokumentów – wielu czeka na przykład na legitymację Honorowego Dawcy Krwi.

Najbliższa nowość nie będzie chyba związana z tymi funkcjami – przynajmniej zgodnie z tym, czego dowiedzieli się dziennikarze CyberDefence24. W rozmowie z Dariuszem Standerskim, wiceministrem cyfryzacji, padła obietnica wdrożenia usługi „Bezpieczni w sieci”. Na czym ma ona polegać?

„Bezpieczni w sieci” to sekcja w aplikacji, która pozwoli na zgłoszenie prób oszustw internetowych za pomocą phishingu SMS-owego i mailowego. Zamiast więc robić to „na piechotę”, czyli udawać się na stronę incydent.cert.pl lub wysyłać zgłoszenia za pomocą SMS-a na numer 8080, będzie można w prosty sposób podrzucić namiar na oszustów, których blokowaniem zajmie się później odpowiedni zespół CISRT.

Ponieważ mObywatel 2.0 ma już grubo ponad 16 milionów pobrań, zakładam, że nowość przyczyni się do sprawniejszego zgłaszania oszustw internetowych, a co za tym idzie – jeszcze szybszego blokowania kampanii phishingowych, na które wciąż „nacina się” wielu użytkowników internetu, przy czym – co ciekawe – często są to osoby młodsze niż by się wydawało.

Usługa ma trafić do mObywatela jeszcze w sierpniu.

Co w następnej aktualizacji?

Kiedy już „odhaczymy” powyższą aktualizację w sierpniu, Ministerstwo Cyfryzacji planuje do tego dorzucić bazę wiedzy dotyczącą tego, jakie zagrożenia czyhają na użytkowników sieci i jak na nie odpowiadać. Przynajmniej taki kierunek nakreślił Dariusz Standerski.

Aha – pamiętajcie, że w najbliższy czwartek aplikacja będzie na krótko niedostępna z powodu zaplanowanych prac serwisowych.