Ta nowa funkcja TikToka przyda się w grupie znajomych. Jest dostępna w Polsce

Platforma TikTok sukcesywnie się rozwija i przyciąga coraz więcej użytkowników. Jej chiński właściciel – firma ByteDance – stara się nadążać za trendami, dodawać i upraszczać funkcje serwisu. Przedsiębiorstwo zapowiedziało kolejną opcję, która spodoba się szczególnie osobom, które lubią dzielić się treściami z wieloma znajomymi.

Nowość w TikToku upraszcza dzielenie się filmami w grupie

Niedawno TikTok pochwalił się nowością dla kinomaniaków, teraz zyskuje kolejną funkcję, której zadaniem jest ułatwienie dzielenia się z przyjaciółmi i rodziną odkrytymi treściami. Platforma ta to nie tylko bogactwo filmów udostępnianych przez jej użytkowników, ale także sposób na kontaktowanie się z innymi osobami.

Podstawą komunikacji w serwisie TikTok są tzw. wiadomości bezpośrednie, które stanowią odpowiednik czatu czy komunikatora internetowego, podobnego np. do Messengera. Poza pisaniem takich komunikatów można w nich udostępniać odnośniki do konkretnych treści. W konwersacjach pojawiła się teraz nowa opcja – czaty grupowe.

Utworzona grupa znajomych czy rodziny może łącznie liczyć 32 osoby i w oknie wiadomości dzielić się wybranymi treściami. Nowa opcja nie jest jednak dostępna dla użytkowników mających mniej niż 16 lat. Funkcja ma trafić w ręce osób pełnoletnich oraz w ograniczonym zakresie do nastolatków z grupy wiekowej od 16 do 17 roku życia – osoby te mogą dołączyć do grupy pod warunkiem minimum jednego wspólnego znajomego.

Niepełnoletni założyciel grupy otrzyma też powiadomienie z prośbą o zweryfikowanie i zatwierdzenie osób dołączających do konwersacji. Dodatkowo wszyscy użytkownicy czatu grupowego – bez względu na wiek – mogą zostać dodani do grupy wyłącznie przez swojego znajomego, a więc osobę obserwowaną i jednocześnie obserwującą.

Jak stworzyć czat grupowy i do niego dołączyć?

Czat grupowy w aplikacji mobilnej TikTok można utworzyć na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest przejście do skrzynki odbiorczej, ulokowanej w dolnej części ekranu z podpisem Przychodzące. Następnie należy wybrać przycisk z symbolem plusa – znajdziecie go w lewej górnej części ekranu. Tam możecie dodać znajomych do nowego czatu i zatwierdzić jego utworzenie poleceniem Rozpocznij czat grupowy.

Założenie nowego czatu dla grupy osób możliwe jest też z poziomu publikacji. Po przejściu do filmu, którym chcecie się podzielić z większą liczbą użytkowników, należy wybrać przycisk Udostępnij, a następnie wybrać Utwórz czat grupowy ze znajomymi. W dalszym kroku trzeba wybrać znajomych, do których chcemy przesłać tiktoka.

Aby dołączyć do czatu grupowego, utworzonego przez innego znajomego, należy przejść do skrzynki odbiorczej – opcja Przychodzące, znajdująca się w dolnej części ekranu. Następnie konieczne jest odnalezienie zaproszenia oraz potwierdzenie chęci uczestnictwa w grupie przez stuknięcie opcji Dołącz do grupy.

Pamiętaj, że nie otrzymasz zaproszeń, jeśli w ustawieniach nie zezwolisz na wiadomości bezpośrednie. Opcję tę możesz zmienić w sekcji Ustawienia, po przejściu do kategorii Prywatność, a następnie zakładki Wiadomości bezpośrednie, gdzie możesz wybrać, kto może je do Ciebie przesyłać.