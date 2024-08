Opera One dostępna na iPhone’ach. Przeglądarka wygląda naprawdę dobrze

Właściciele iPhone’ów mogą już pobrać zdecydowanie atrakcyjną wizualnie przeglądarkę internetową. Opera One w stabilnej wersji trafiła do App Store.

Wygodny dostęp do paska adresu i inne zmiany

Rok temu zadebiutowała Opera One w wersji na desktopy. Otrzymaliśmy odświeżony projekt, w którym duży nacisk położono na sztuczną inteligencję – Arię. Trzeba przyznać, że wydana wówczas desktopowa wersja doczekała się wielu pozytywnych zmian, które jak najbardziej mogą spodobać się użytkownikom.

Natomiast teraz wytyczne projektowania i inne nowości znane z przeglądarki desktopowej wprowadzane są na iPhone’y. Opera One po tygodniach beta testów trafiła w stabilnym wydaniu na iOS. Jak już wspomniałem, przeglądarka internetowa prezentuje się naprawdę dobrze – uważam, że jest ładniejsza od Safari czy Google Chrome.

Oczywiście wygląd to nie wszystko, bowiem przede wszystkim z przeglądarki powinno się wygodnie korzystać. Świetnie rozumieją to również twórcy Opery, ponieważ dostaliśmy kilka rozwiązań, mających ułatwić nawigowanie. Opera One ma pasek adresu umieszczony na dole ekranu, co powinni docenić szczególnie właściciele większych iPhone’ów. To domyślne położenie paska, ale w ustawieniach można przywrócić standardowy widok z paskiem na górze, a także zdecydować się na przycisk szybkiego działania.

(fot. Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Wyszukiwarka jest wbudowana w pasek adresu, co raczej nie jest dla nikogo zaskoczeniem. Możemy ją jednak wywołać gestem pociągnięcia w dół, gdy jesteśmy na ekranie głównym, więc podobnie, jak wywołuje się wyszukiwarkę Spotlight w iOS. Twórcy dodają, że sama wyszukiwarka doczekała się kilku usprawnień, jak chociażby nowe sugestie wyszukiwania.

Wypada jeszcze wspomnieć, że w Operze One na iOS kolor górnego paska i paska stanu dostosowuje się do odcienia odwiedzanej strony internetowej. Dotychczasowy kanał informacyjny został zastąpiony „karuzelą” wypełnioną wiadomościami, wynikami na żywo i wskazówkami dotyczącymi Opery. Nie zabrakło sztucznej inteligencji – Aria dostępna jest za darmo, aczkolwiek konieczne jest zalogowanie się na konto Opera.

Nowa Opera jest już w App Store

Jeśli chcesz sprawdzić nową wersję Opery, to oczywiście pobierzesz ją z App Store. Przeglądarka dostępna jest dla wszystkich zainteresowanych użytkowników. Dodam, że zamierzam ją sprawdzić, bowiem mnie zaciekawiła i jestem już trochę znudzony ciągłym siedzeniem na Safari.