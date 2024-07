Zaskakujące. Młodzi z pokolenia Z padają ofiarą scamu częściej niż millennialsi

Wydawać by się mogło, że osoby młode – określane jako pokolenie Z – to najlepiej obeznani w cyfrowym świecie ludzie. Wygląda na to, że obycie w takiej wirtualnej sferze nie chroni przed oszustwami. Z raportu firmy Revolut wynika, iż to właśnie najmłodsi dorośli najczęściej padają ofiarami scamu.

Pewne siebie pokolenie Z najczęściej pada ofiarami scamu

Badania na na temat oszustw i wyłudzeń przeprowadzonych przez firmę Revolut przełamują stereotypy i udowadniają, że to wcale nie osoby starsze najczęściej są ofiarami oszustów i naciągaczy.

Według udostępnionego raportu wszelkie ataki przebiegają z podobną częstotliwością na osoby starsze, jak i młodsze. Aż 19% osób z grupy wiekowej od 18 do 24 roku życia twierdzi, że jest w stanie zauważyć próbę oszustwa, a 32% uważa, iż wykryje fałszywą reklamę w social mediach. Takie samo zdanie z grupy osób nieco starszych – powyżej 45 roku życia – ma zaledwie 8 i 9% pytanych. Wbrew pozorom, ta pewność siebie u osób z gen-Z nijak ma się do rzeczywistości.

Z przedstawionych przez Revolut danych wynika, że pierwsze miejsce na liście grup, które padły ofiarą oszustwa od 1 lipca 2023 do 14 maja 2024 roku, zajęły osoby z pokolenia Z, czyli urodzeni w latach 1995-2010. Spośród wszystkich zaatakowanych aż 36% należało do grona gen-Z.

(źródło: Revolut Scam Report)

Za najmłodszymi dorosłymi znalazło się pokolenie X (26%), czyli urodzeni w latach 1965-1980. Dalej w kolejności pojawili się millenialsi, inaczej nazywani też pokoleniem Y (23%) – urodzeni w latach 1981-1994, a dopiero na końcu uplasowali się Baby Boomers lub też boomersi (15%) – urodzeni w latach 1946-1964. Oznacza to, że w ciągu raportowanych miesięcy ofiarami ataków w aż 58% padały młode osoby dorosłe poniżej 43 roku życia.

Na jakie kwoty naciągali oszuści?

Z raportu wynika również, że pokolenie Z, choć częściej dawało się oszukać, średnio traciło niższe kwoty – na poziomie około 5 tysięcy złotych. Z kolei millenialsów udawało się oszukać na około 23 tysiące złotych, a osoby z pokolenia X na około 19 tysięcy złotych. W tym wyścigu o najwyższe kwoty wygrali jednak boomersi – osoby starsze przekazywały w ręce oszustów około 146 tysięcy złotych.

(źródło: Revolut Scam Report)

Najczęstszym sposobem oszustw w przypadku pokolenia Z, Y i X był atak rozpoczęty za pomocą mediów społecznościowych. Natomiast boomersi często nacinali się na fałszywe strony internetowe oraz byli oszukiwani przez telefon.

Nazwa pokolenia Baby Boomers

Boomersi Pokolenie X Pokolenie Y

Millenialsi Pokolenie Z

Gen-Z Lata 1946-1964 1965-1980 1981-1994 1995-2010 Oszustwo przez

social media 19% 29% 38% 37% Oszustwo przez

fałszywe strony 25% 11% 13% 13% Oszustwo przez telefon 6% 7% 0% 0% Udział różnych mediów, za pomocą których nastąpił atak, w zależności od pokolenia (opracowanie własne, źródło: Revolut Money Report)

Firma Dynata wykonała badania na zlecenie banku Revolut, które zostały opublikowane w ramach Revolut Fraud Report.