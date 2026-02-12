Brakowało takiej funkcji w mediach społecznościowych

Threads to portal społecznościowy, stanowiący swoistą odpowiedź grupy Meta (odpowiedzialnej za Facebooka i Instagrama) na X (dawniej Twitter). Nowa funkcja, która właśnie się tam pojawiła, naprawdę może się podobać i wnosi personalizację treści na wyższy poziom.

Portale społecznościowe uczą się użytkownika, ale…

Portale społecznościowe działają w taki sposób, że próbują uczyć się użytkownika – a przede wszystkim jego preferencji, zachowań i zainteresowań – aby później wypełniać jego tablicę treściami, które faktycznie mogą go zatrzymać na dłużej. Odfiltrowywane są tematy, które nie wzbudzają w nim żadnych emocji, a pozostają te, które faktycznie mogą zaabsorbować jego uwagę.

O ile jednak przez większość czasu taka taktyka ma sens – zarówno dla użytkownika, jak i właścicieli portalu – zdarzają się sytuacje, kiedy okresowo inne (albo raczej: konkretne) tematy stają się ważniejsze od pozostałych. Równie dobrze może to być głośna sprawa medialna, jak i wyniki czy relacje z meczów piłkarskich podczas jakiegoś turnieju.

Threads chce robić to inaczej – rozumie zmienność

To zrozumiałe, że w takiej sytuacji użytkownik może chcieć, by wpisy na dany temat były traktowane priorytetowo. I właśnie temu służy nowa funkcja w aplikacji Threads. Wystarczy, że w publicznym poście napisze się Dear Algo, pokazuj mi więcej treści o [danym temacie]. W efekcie przez kolejne trzy dni dana tematyka będzie (w miarę możliwości) królować na tablicy danego użytkownika.

To, co – w mojej opinii – jest nawet lepsze, to fakt, że z tego mechanizmu można skorzystać także po to, by osiągnąć efekt odwrotny. Na przykład jakiś serial jest w danej chwili tematem numer jeden, ale jeszcze się go nie widziało i chce się uniknąć spoilerów. Wówczas Threads pozwala na skierowanie prośby w stylu Dear Algo, pokazuj mi mniej treści o [danym temacie].

Dear Algo w aplikacji Threads (źródło: Blog Meta)

Zła wiadomość jest taka, że na razie z Dear Algo nie skorzystamy w Polsce. Funkcja została póki co udostępniona w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Australii i Nowej Zelandii. Plany zakładają jednak, że już niebawem jej zasięg zostanie rozszerzony. Szczegóły na ten temat pozostają nieznane.