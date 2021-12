Mówi się, że za darmo można dostać tylko… no wiecie co. Sieć Mobile Vikings ma jednak powody do świętowania i z tej okazji postanowiła przygotować specjalną ofertę, dzięki której doskonali wikingowie będą mogli korzystać z jej usług bez opłat przez nieskończoność.

Mobile Vikings ma już 8 lat

Wiecie, że Mobile Vikings działa już od ośmiu lat? Sieć oficjalnie zainaugurowała swoją działalność 4 grudnia 2013 roku i cały czas świadczy swoje usługi za pośrednictwem infrastruktury Play. Ciekawostką jest, że 162 jej klientów urodziło się właśnie 4 grudnia.

Niestety, operator nie podaje, czy wciąż w bazie klientów są osoby, które zdecydowały się skorzystać z jego usług już w 2013 roku. Zdradził natomiast, że obecnie obsługuje 85 tysięcy aktywnych kart SIM, a tylko w ciągu ostatniego roku przybyło ich aż 25 tysięcy.

Operator podał też, że 445 jego klientów ma #ZaDarmo dzięki temu, że 5 znajomych skorzystało z ich polecenia, a przeciętny klient skumulował na swoim koncie 125,7 GB. Ze statystyk wynika również, że osoby spod znaku barana, bliźniąt i ryb kumulują o 8% więcej GB niż byki i raki. Ciekawostką jest także, że najwięcej internetu zużywają Zuzie i Kacpry, a największe gaduły to Marzeny i Sylwestry. Z kolei Dominiki i Miłosze wysyłają najwięcej SMS-ów.

Okazuje się również, że gdyby dodać do siebie wszystkie numery w sieci, otrzymalibyśmy liczbę 4111705180409630. Warto też wspomnieć o tym, że przez rok 17 osób z HelpDesku przeprowadziło z klientami 82934 czatów i rozmów.

Mobile Vikings za darmo na zawsze dla doskonałych wikingów

Z okazji ósmych urodzin operator przygotował niecodzienny konkurs. Osiem osób może wygrać w nim nieskończoną ilość comiesięcznych voucherów na doładowania w ofercie sieci oraz Vikingowy box urodzinowy z gadżetami. Co więcej, jedna z nich jednocześnie otrzyma voucher do sklepu RTV Euro AGD o wartości aż 2000 złotych.

To jednak nie wszystkie nagrody, ponieważ do wygrania jest także 12 comiesięcznych voucherów na doładowania dla szesnastu osób.

Aby wziąć udział w konkursie, trzeba na konkursowej stronie internetowej odpowiedzieć na pytanie „Dlaczego jesteś vikinigiem doskonałym?” – operator będzie brał pod uwagę kreatywność zgłoszeń, dlatego warto się wykazać. Szczególnie że do wygrania są tak atrakcyjne nagrody.