Mobile Vikings daje więcej internetu niż Orange, Play, Plus i T-Mobile

Mobile Vikings dorzuca bonusowe gigabajty w wybranych planach subskrypcyjnych. Z dodatkowego internetu mogą korzystać zarówno nowi, jak i obecni klienci. Łącznie można dostać w gratisie nawet blisko 10 tysięcy gigabajtów.

Mobile Vikings dorzuca tysiące gigabajtów

Mobile Vikings to operator telefonii komórkowej, który do działania wykorzystuje nadajniki rozlokowane przez sieć Play i Orange (w ramach roamingu krajowego). Od kwietnia 2024 roku do tej sieci można dołączyć bardzo prosto, wybierając kartę eSIM. Z kolei w maju br. ulepszono oferty i w poszczególnych modelach subskrypcyjnych zwiększono liczbę gigabajtów bez zmian w opłatach.

Teraz Mobile Vikings ogłosił wprowadzenie nowych, promocyjnych pakietów gigabajtów. Mogą z nich skorzystać użytkownicy dwóch najwyższych planów subskrypcyjnych. Łącznie w ciągu roku można zdobyć nawet 9600 dodatkowych gigabajtów. Promocja obowiązuje do 3 marca 2025 roku i została skierowana zarówno do nowych, jak i obecnych klientów.

Podobne oferty wprowadzili też inni operatorzy. Orange proponuje swoim klientom łącznie 8200 GB, Play 8400 GB, T-Mobile 7200 GB, Plus 6400 GB, a Virgin Mobile 6900 GB. Trzeba więc przyznać, że Mobile Vikings ze swoim 9600 GB przebija pozostałych.

Jak zdobyć dodatkowe gigabajty w Mobile Vikings?

Aby skorzystać z nowej oferty, należy przenieść numer bądź zamówić nowy w ramach planu Subskrypcja 120 lub Subskrypcja 180. Po wejściu na stronę subskrypcji, wybraniu odpowiedniego planu i przejściu do koszyka, konieczne jest wpisanie kodu promocyjnego. Ofertę należy odnawiać co miesiąc, by zgarniać „ekstra gigabajty”. Co istotne, bonus można odbierać bez potrzeby wyrażania zgód marketingowych.

(źródło: Mobile Vikings)

Dla opcji Subskrypcja 120 kod promocyjny brzmi „EXTRA4800”. W przypadku tego planu można łącznie otrzymać do dyspozycji 6240 gigabajtów internetu przez rok. Z kolei w ramach Subskrypcji 180 obowiązuje kod „EXTRA9600”, a użytkownik może mieć do wykorzystania w sumie nawet 11760 gigabajtów (pod warunkiem, że subskrypcja będzie się odnawiała przez 12 miesięcy).

Jak płacić za subskrypcję w Mobile Vikings?

Operator od niedawna proponuje też subskrypcję tym, którzy nie chcą podpinać karty płatniczej. Wcześniej było to obowiązkowe, teraz można jednak skorzystać z funkcji Autodoładowanie za pośrednictwem Blika lub wirtualnego portfela – Salda.

Usługa Saldo pozwala na odnawianie planów, możliwość kupowania dodatkowych paczek gigabajtów oraz korzystanie z połączeń według cennika. Aby z niej skorzystać, należy wpłacić pieniądze na Saldo i włączyć opcję Autodoładowań, dzięki czemu płatności będą realizowane samoczynnie.