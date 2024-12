Twój smartwatch może być teraz kluczykiem do Twojego Forda

Użytkownicy zegarków z Wear OS wreszcie mogą z poziomu nadgarstka zarządzać i monitorować swoje samochody marki Ford. Producentowi pojazdów sporo czasu zajęło udostępnienie aplikacji. Z jakich funkcji można skorzystać na smartwatchach?

Wear OS z nową aplikacją Forda

Minęło prawie 10 lat, odkąd na Apple Watchach pojawiła się pierwsza aplikacja Forda. Użytkownicy wprost z nadgarstka mogli sprawdzać niektóre informacje o pojeździe czy sterować wybranymi elementami. Zegarki oparte o Wear OS również obsługiwały aplikację „MyFord”, jednak, gdy w 2016 roku zmieniono apkę na „FordPass”, producent samochodów nieco zapomniał o użytkownikach Androida. Mamy 2024 rok, a Ford wreszcie (choć trochę po cichu) wydał swoją aplikację na smartwatche z Wear OS.

Co oferuje aplikacja FordPass na smartwatchach z Wear OS?

Aplikacja FordPass na smartwatchach oferuje podobne funkcje do jej mobilnej wersji, dostępnej na smartfonach. Posiadacze zegarków z Wear OS oraz kompatybilnych samochodów marki Ford mogą w sposób zdalny blokować i odblokowywać pojazd, a w niektórych pojazdach (wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów) również uruchomić silnik. Trzeba jednak pamiętać, że kluczyk nadal będzie konieczny, aby móc prowadzić pojazd.

Kierowcy samochodów elektrycznych mogą także z poziomu nadgarstka sprawdzać stan akumulatora – w tym poziom naładowania oraz szacowany zasięg. Przydatną funkcją może być też lokalizowanie pojazdu pozostawionego na parkingu bez konieczności korzystania z urządzenia mobilnego. Jak zaznaczono na portalu Android Police – opcje te są praktycznie takie same, jak w aplikacji mobilnej, jednak całość została dopasowana do rozmiaru zegarkowych wyświetlaczy.

Aplikacja FordPass na smartwatchu z Wear OS (źródło: Google Play)

Jak korzystać z aplikacji FordPass na zegarkach?

Po pobraniu i zainstalowaniu aplikacji użytkownik musi skonfigurować kod PIN lub wzór do odblokowywania. To podstawowy krok, aby zabezpieczyć samochód przed nieautoryzowanym dostępem do pojazdu w przypadku kradzieży czy zagubienia smartwatcha. Ponadto musi też zadbać o to, by smartwatch co jakiś czas łączył się ze smartfonem. Jeśli urządzenia utracą połączenie, nastąpi automatyczne wylogowanie.