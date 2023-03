Nowa usługa w e-Urzędzie Skarbowym. Zobaczysz PIT-y z poprzednich lat

Ministerstwo Finansów poinformowało, że dobrze znany i popularny wśród Polaków serwis e-Urząd Skarbowy zyskał nową funkcję. Pozwoli podatnikom na dostęp do deklaracji PIT z poprzednich lat.

e-Urząd Skarbowy i jego nowości

Zupełnie niedawno, bo pod koniec lutego informowaliśmy o nowym sposobie płatności podatku. Od tamtego czasu każdy podatnik ma możliwość uregulowania swoich zobowiązań w zakresie rozliczenia PIT za pośrednictwem serwisu e-Urząd Skarbowy, wykorzystując system płatności mobilnej BLIK. Było to możliwe, dzięki współpracy Ministerstwa Finansów z operatorem BLIK i Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Uruchomienie systemu e-Urząd Skarbowy w tym roku nie obyło się jednak bez problemów. Pierwszego dnia witryna nie wytrzymała przeciążenia, ale nic w tym dziwnego, bo dane przekazane przez Urząd pokazują, że w tym roku usługa rozliczenia PIT-u online cieszy się sporym zainteresowaniem.

przerwa w działaniu e-US podczas pierwszego dnia po udostępnieniu możliwości składania PIT. (fot. Tabletowo.pl)

Podatnikom wystarczyło nieco ponad dwa dni, by w systemie pojawiło się milion złożonych deklaracji. Wygląda na to, że Polacy tym razem naprawdę spieszą się z rozliczeniem za ubiegły rok i nie chcą czekać z tym na ostatnią chwilę.

Aby zalogować się do platformy, należy wejść na stronę internetową https://www.podatki.gov.pl/ i zalogować się do e-Urzędu Skarbowego. Można to zrobić na przykład za pomocą profilu zaufanego lub aplikacji mObywatel.

Teraz sprawdzisz PIT-y z poprzednich lat

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pojawił się komunikat dotyczący nowości w e-Urzędzie Skarbowym. Dzięki wprowadzeniu usługi Historia złożonych deklaracji podatnicy będą mogli na swoich kontach zobaczyć deklaracje, które złożyli za 2019 rok i kolejne lata podatkowe.

Osoby korzystające z platformy będą mogły nie tylko je przeglądać, ale także pobierać w formacie XML i drukować dokumenty zapisując je jako plik PDF. W systemie zostały udostępnione również deklaracje złożone w formie papierowej.

Do e-Urzędu Skarbowego trafiły deklaracje: PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-OP, DSF-1, PIT-DZ, PCC-3, PCC-3/A, SD-Z2, SD-3 oraz SD-3/A z poprzednich lat wraz z załącznikami. Ministerstwo Finansów podkreśla, że uruchomienie nowej funkcji wymagało wprowadzenia do systemu dodatkowych 190 milionów rekordów danych.