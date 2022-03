Minecraft wreszcie zyska RTX na konsolach

Twórcy gier ociągają się z wprowadzaniem trybów RTX na konsolach nowej generacji. Niech przykładem będzie fakt, że Minecraft dopiero teraz otrzymuje taką funkcję na konsolach Xbox Series X|S. Czy fani tego uniwersum mają jeszcze na co czekać?

Minecraft śledzi promienie

Aktualnie, ray tracing działa w Minecraft Preview. Jest to wersja gry dostępna wcześniej dla testerów, którzy sprawdzają działanie wszelkich wprowadzanych nowości do produktu. Jeżeli posiadacie zainstalowane wydanie z numerkiem 1.18.30.64, to oznacza iż tryb śledzenia promieni powinien znajdować się w opcjach graficznych gry. Ten pojawił się na komputerach PC w grudniu 2020 roku, dlatego czas najwyższy wprowadzić go również na konsolach.

Jego uruchomienie nie jest jednak takie proste. Aby śledzenie promieni działało w Minecraft na konsoli Xbox, wymagana wersja gry nie wystarczy. Trzeba jeszcze utworzyć zupełnie osobną sesję gry na komputerze PC, wspierającym ray-tracing. Dopiero gdy gracz do niej dołączy, tryb zostanie aktywowany także na konsoli. Nowa wersja zawiera oznaczenie Optimized for Xbox Series X|S, co sugeruje niż łatka pojawi się wkrótce na wszystkich konsolach.

Co jest najciekawsze, śledzenie promieni będzie działać również na budżetowym Xbox Series S. Microsoft oraz Mojang nie wydali jeszcze żadnego oficjalnego oświadczenia. Mnie natomiast ciekawi, czy ray tracing pojawi się na PlayStation 5? W końcu Minecraft również działa na tej konsoli, choć poprzez wsteczną kompatybilność z PlayStation 4.

Minecraft with raytracing on Xbox? The latest Minecraft Preview is optimized for Xbox Series S / X and has early raytracing support 👀 pic.twitter.com/cqH0cuGbtS — Tom Warren (@tomwarren) March 28, 2022

Susza w krainie Microsoftu

O ile Xbox Game Pass ciągle zaskakuje ogłoszeniami, tak trudno wypatrywać obecnie większych premier od wewnętrznych studiów Microsoftu. Zeszłoroczne Forza Horizon 5 oraz Halo Infinite nieco wyczerpały pulę premier. O ile wiemy, że trwają prace nad Everwild, Fable czy Forza Motorsport, na horyzoncie nie widać ani jednej daty ekskluzywnej premiery.

Niemniej jednak, ray tracing w Minecraft jest całkiem sporym wydarzeniem. Szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, iż będzie on działać na konsoli za około 1300 złotych. Jest to niewątpliwie najlepsza opcja na kieszeń gracza, który koniecznie chce wejść w nową generację sprzętu.