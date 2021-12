Dziś Mikołajki. Dostaliście już swój prezent od Mikołaja? A może jeszcze czekacie? Możecie też sami go sobie sprawić – na klientów Orange czeka bowiem kod rabatowy o wartości aż 400 złotych na nowiutki telewizor. Przyda się, aby zgodnie z tradycją obejrzeć Kevina samego w domu w święta Bożego Narodzenia.

Reklama

Rabat 400 złotych na telewizor na Mikołajki dla klientów Orange Flex

Klienci Orange Flex sami wybrali sobie prezent na Mikołajki 2021. Operator przeprowadził bowiem ankietę na swoim Instagramie (@orange_flex) i – jak się właśnie okazuje – najczęściej wybieraną przez klientów opcją był rabat 400 złotych na telewizor.

Od dziś, tj. 6 grudnia, do 10 grudnia 2021 roku w sklepie Orange Flex można kupić telewizor Samsung TV 43″ UE43AU7192 taniej o 400 złotych. Oferuje on 43-calowy ekran LCD o rozdzielczości 4K UHD 3840×2160 pikseli z odświeżaniem obrazu z częstotliwości 60 Hz. Urządzenie pracuje pod kontrolą systemu Tizen i daje dostęp m.in. do aplikacji YouTube i Netflix.

Reklama

Telewizor Samsung TV 43″ UE43AU7192 (źródło: Samsung)

Regularna cena telewizora Samsung TV 43″ UE43AU7192 w sklepie Orange to 1899 złotych. Dzięki rabatowi w wysokości 400 złotych cena spada do najniższej na rynku, ponieważ w innych, renomowanych sklepach sklepach jest on sprzedawany za przynajmniej 1699 złotych.

Aby skorzystać z promocji, należy odnaleźć kod rabatowy w Klubie Flex, dodać telewizor Samsung TV 43″ UE43AU7192 do koszyka, a następnie wpisać uzyskany kod rabatowy. Operator zastrzega, że chociaż oferta jest ważna do 10 grudnia 2021 roku, to jednocześnie liczba urządzeń jest ograniczona.

To jednak nie koniec promocji na święta Bożego Narodzenia 2021 dla klientów Orange Flex. W Sklepie Flex mogą bowiem znaleźć produkty z oferty świątecznej, która będzie ważna aż do 31 grudnia 2021 roku. Objęte promocją urządzenia można kupić taniej o 100 lub nawet 300 złotych, a ponadto do każdego zamówienia operator dodaje jeszcze kod na 300 GB internetu (pakiet jest ważny przez 90 dni).