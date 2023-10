Microsoft pracuje nad konkurencją dla Chrome OS. Windows 12 będzie realnym zagrożeniem?

W sieci pojawiają się informacje, według których Microsoft wydaje się być na najlepszej drodze do wprowadzenia produktu z potencjałem na swoistą rewolucję wśród systemów operacyjnych. Czy Windows 12 jest odpowiedzią Microsoftu na Chrome OS od Google?

Windows stanie w konkury z Chrome OS

Chrome OS to system operacyjny stworzony przez Google, który z założenia ma być prosty, bezpieczny i intuicyjny. Jest on głównie dedykowany do pracy w internecie, dzięki dostępnym aplikacjom i przeglądarce Google Chrome. System ten oferuje możliwość korzystania z usług zarówno online, jak i offline, i jest domyślnie instalowany na urządzeniach, takich jak Chromebooki.

Chrome OS bazuje na jednej z dystrybucji Linuksa oraz na Chromium OS, a jego główną zaletą jest niskie zużycie zasobów. Dzięki temu jest coraz częściej spotykany w laptopach z nieco słabszą specyfikacją, które przeznaczone są głównie do nauki.

W sieci pojawiły się informacje, że Microsoft nosi się z zamiarem stworzenia produktu zdolnego konkurować z Chrome OS i intensyfikuje prace nad systemem Windows 12. Nowe „Okienka” mają oferować unikatowe funkcje i korzyści, których brakuje w produkcie Google, a nowoczesna, modułowa i lekka forma ma na celu zdobycie rynku edukacyjnego. Zintegrowane rozwiązania takie jak przeglądarka Microsoft Edge i AI dostarczą inteligentniejsze i bardziej spersonalizowane doświadczenia użytkowania.

Co zaoferuje Windows 12?

Amerykański gigant z dużą uwagą przygląda się sektorowi edukacji, dążąc do stworzenia lekkiej wersji Windows 12, która może zagrozić obecnej dominacji Google w tym sektorze. Edukacja jest jednym z kluczowych rynków, gdzie lekki i wydajny system operacyjny może zrobić różnicę. Microsoft zdaje się zdawać sobie sprawę z tego potencjału, dlatego jak informuje portal Windows Latest, firma dąży do stworzenia OS-a opartego na działniu w chmurze.

Za prace nad specjalną edycją systemu Windows odpowiedzialny ma być zespół nazwany „Windows and Web Experience”. Jedna z ofert pracy Microsoftu mówi dokładnie, że firma planuje „definiować i dostarczać następną generację środowisk i aplikacji Windows, obejmujących rozwiązania w chmurze ”.

9 Ocena

Użytkownicy Chromebooków mogą napotykać na problemy z kompatybilnością przy korzystaniu z narzędzi Microsoft 365. Dostępność i elastyczność tych rozwiązań mogą być kluczowe dla użytkowników, którzy są przywiązani od narzędzi Microsoftu w swojej codziennej pracy lub nauce. System Windows 12 w chmurze nie zastąpi jego tradycyjnej wersji, ale zaoferuje bardziej nowoczesne i lekkie oprogramowanie dla urządzeń z niższej półki, przeznaczonych głównie do celów edukacyjnych.

Przewiduje się, że ta wyjątkowa wersja Windowsa pojawi się na rynku w 2024 roku. To, czy Microsoft będzie w stanie zrealizować swoje ambicje i zdobyć rynek, jest pytaniem, na które odpowiedź przyniesie czas. Jedno jest pewne: Microsoft nie zostawi Google bez walki o spory i rosnący w siłę segment sektor edukacyjny.