Google obiecuje 10 lat aktualizacji oprogramowania dla Chromebooków

Google dokłada kolejną cegiełkę do listy zalet Chromebooków. Zainstalowany na nich system Chrome OS będzie aktualizowany przez 10 lat. Postanowienie to dotyczy także nieco starszych maszyn!

10 lat wsparcia dla Chromebooków

Komputery stacjonarne i notebooki zwykle mają dłuższą żywotność niż smartfony czy tablety. Kupując MacBooka, możemy być pewni, że będziemy dostawać wysokiej jakości aktualizacje systemu przez przynajmniej kilka lat. W przypadku maszyn działających na Windowsie, okres wsparcia kręci się w okolicach 10 lat. A co z Chromebookami?

W tym wypadku nowością jest gwarancja, jaką postanowiło dać Google. Otóż teraz każdy Chromebook będzie aktualizowany każdego miesiąca przez okres 10 lat. Dotyczy to sprzętów, które były wyprodukowane w 2021 roku lub później.

Jeśli jesteśmy posiadaczami sprzętu z Chrome OS, którego data produkcji jest wcześniejsza, nadal mamy szansę na otrzymywanie aktualizacji równie długo, ale Google nie gwarantuje, że najnowsze funkcje będą działać na starszych modelach laptopów.

Dlaczego to nie taka prosta sprawa?

Google twierdzi, że „zgranie” aktualizacji przez tak długi okres wymaga ścisłej współpracy z partnerami. Nowe oprogramowanie musi przecież wzorowo działać na urządzeniach sprzed kilku lat, zawierających podzespoły rożnych producentów. Modemy, moduły Wi-Fi czy procesory nie mogą sprawiać żadnych problemów i muszą pozostawać bezpieczne.

To dobre wieści – zwłaszcza dla tych, którzy doceniają mobilność Chromebooków i prostotę systemu Chrome OS, a ich urządzenia nie mają na karku zbyt wiele lat.

Oprócz tego Google zapowiada, że następne aktualizacje będą skupiać się na poprawieniu efektywności energetycznej urządzeń. Oznacza to, że jak do tej pory Chromebooki można było chwalić pod względem długości działania na baterii, tak jest szansa na to, że ten aspekt zostanie jeszcze bardziej poprawiony.