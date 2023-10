Nowa oferta subskrypcyjna Phox jest doskonała. Duże pakiety GB w dobrych cenach

Artykuł sponsorowany

Phox to stosunkowo nowy gracz na rynku wirtualnych operatorów komórkowych, określających się jako platforma do subskrypcji nowej technologii. Firma zaprezentowała właśnie nową, elastyczną i bardzo atrakcyjną ofertę subskrypcyjną z dużymi pakietami GB z możliwością wynajmu telefonu. Ponadto, kusi też swoich potencjalnych nowych klientów pokaźnym cashbackiem.

Phox to abonament “po nowemu”

Swego czasu, gdy chcieliśmy wybrać możliwie jak najbardziej atrakcyjną ofertę telefoniczną z dużą paczką internetu i nielimitowanymi rozmowami, musieliśmy zwykle sięgać po abonament wiążący nas z operatorem umową na średnio dwa lata. Za sprawą ofert subskrypcyjnych mamy większą elastyczność wyboru, a sam proces płatności jest maksymalnie uproszczony.

Marka Phox, choć powstała relatywnie niedawno, coraz śmielej poczyna na rynku. W swojej ofercie ma zarówno bazującą na modelu subskrypcyjnym ofertę abonamentową, jak również oferuje wynajem telefonu – wszystko to bez długoterminowych umów.

W ofercie operatora znajdziemy dwa pakiety. Co istotne, każdy z nich obejmuje nielimitowane rozmowy, SMS i MMS w kraju, jak i w Unii Europejskiej. Firma do świadczenia swoich usług korzysta z nadajników sieci Plus, zatem nie ma tu obaw o problemy z zasięgiem. Ponadto, w obydwu pakietach można korzystać szybkiej sieci 5G.

Plany subskrypcyjne dostępne w Phox

Pierwsza taryfa, poza wspomnianymi elementami, zawiera 30 GB internetu. Jej koszt to 25 złotych miesięcznie, a jeśli zdecydujemy się na wynajem telefonu od Phox, wówczas kosztuje tylko 15 złotych. Druga dedykowana jest już intensywniej użytkującym internet i obejmuje pakiet 50 GB. W jej przypadku koszt jest niewiele większy – 40 złotych miesięcznie, a dla wynajmujących urządzenie – zaledwie 30 złotych.

Jak już wspomniałem chwilę wcześniej, oferta opiera się o model subskrypcyjny, niczym na Netflixie. Oznacza to, że jedyne, co musimy zrobić, to podpiąć naszą kartę płatniczą, a Phox sam będzie co miesiąc pobierać z niej stosowną kwotę za subskrypcję. Oprócz tego, zawieramy tu umowę na czas nieokreślony, zatem w dowolnym momencie możemy zrezygnować, bez żadnych dodatkowych kosztów. Wygodne, prawda?

Kuszący zwrot gotówki na dzień dobry

Oferta ta już sama z siebie broni się swoją opłacalnością i wygodą korzystania. Jeśli jednak powyższe aspekty nadal nie są dla Was w pełni przekonujące, to co powiecie na zwrot pieniędzy?

Każdy nowy klient, który zamówi kartę SIM Phox wraz z subskrypcją pakietu 30 GB lub 50 GB, do 45 dni od rejestracji otrzyma cashback 100 złotych na swoje konto.

Rejestracji i zamówienia swojej karty można dokonać na stronie Phox, pod tym linkiem. I biorąc pod uwagę elastyczność tego rozwiązania oraz cenę pakietów, wiele osób z chęcią skusi się na skorzystanie z tej oferty.

Materiał powstał na zlecenie Phox