Użytkownicy masowo rezygnują z Windows 10. Mają ważne powody

Wielkimi krokami zbliża się termin zakończenia wsparcia dla Windows 10. Użytkownicy na całym świecie masowo wymieniają ten system na „Jedenastkę”. W Polsce wygląda to nieco inaczej.

Microsoft wkrótce zakończy wsparcie dla Windows 10

Microsoft już w czerwcu 2021 roku zapowiedział, że z dniem 14 października 2025 roku zakończy się wsparcie dla systemu Windows 10. W praktyce oznacza to, iż użytkownicy „Dziesiątki” stracą dostęp do regularnych aktualizacji, a poziom bezpieczeństwa znacząco spadnie. Już w czerwcu informowaliśmy Was, jak przedłużyć wsparcie dla systemu Windows 10.

Choć Microsoft podpowiedział, w jaki sposób można wydłużyć wsparcie dla komputera z „Dziesiątką” o kolejny rok, użytkownicy masowo rezygnują z tej wersji systemu. Windows 10 za niespełna 3 miesiące uzyska ostatnią podstawową aktualizację, jednak wielu przestaje go używać już teraz.

Według najnowszych danych, udostępnionych przez Statcounter, udział rynkowy Windows 10 na świecie spada. Obecnie „Dziesiątka” ma już tylko 42,88% udziałów (o 5,88 p.p. mniej niż miesiąc wcześniej). Warto zaznaczyć, że rok temu udział ten wynosił aż 64,99%. Wielu użytkowników decyduje się po prostu na rezygnację z Windowsa 10 i płynną aktualizację do Windowsa 11. Dzięki temu udział nowszego systemu wzrósł z 47,98% do 53,51% w ciągu jednego miesiąca, a zmiana rok do roku wyniosła aż 22,68 p.p.

Łącznie „Dziesiątka” i „Jedenastka” zrzeszają ponad 96% użytkowników na świecie. Pozostałe 4% korzysta z:

Windows 7 (2,02%),

Windows 8 (0,88%),

Windows XP (0,43%),

Windows 8.1 (0,23%).

Źródło: StatCounter Global Stats – Windows Version Market Share

Windows 10 nadal rządzi w Polsce

W Polsce sprawa wygląda jednak nieco inaczej – okazuje się, że mieszkańcy Polski nie rezygnują tak ochoczo z Windows 10. Nadal „Dziesiątka” rządzi w kraju nad Wisłą, bo korzysta z niej aż 50,99% użytkowników, natomiast z „Jedenastki” – 46,3%. Łącznie Windows 10 i 11 używany jest na 97,29% komputerów. Pozostali korzystają z:

Windows 7 (1,82%),

Windows 8 (0,19%),

Windows 8.1 (0,4%),

Windows XP (0,27%).

Źródło: StatCounter Global Stats – Windows Version Market Share

Jak przedłużyć wsparcie Windows 10?

Przypomnę, że jeśli nadal uparcie nie chcesz przejść z Windows 10 na Windows 11, możesz przedłużyć dostęp do aktualizacji i bezpiecznie korzystać z komputera przez dodatkowy rok. Wystarczy, że skorzystasz z jednej z trzech dostępnych metod: