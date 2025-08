Apple bije kolejne rekordy. Wyniki robią wrażenie

Firma Apple opublikowała najnowszy raport, podsumowujący wyniki finansowe z ostatnich miesięcy. Są rekordowo dobre i amerykański gigant zdecydowanie nie ma powodów, by narzekać.

Kolejne rekordowe wyniki Apple w trzecim kwartale 2025 roku fiskalnego

Z najnowszego raportu wynika, że w trzecim kwartale roku fiskalnego 2025 (a więc okresie zakończonym 28 czerwca 2025 roku) firma Apple odnotowała przychody na poziomie 94 miliardów dolarów, co oznacza wzrost o 10% w stosunku do roku ubiegłego. Dochód operacyjny wyniósł nieco ponad 28 miliardów, a dochód netto – niespełna 23,5 miliarda. Zysk na akcję wzrósł natomiast o 12% – do poziomu 1,57 dolara.

Amerykański gigant pochwalił się także statystyką, z której wynika, że baza aktywnych urządzeń Apple osiągnęła rekordowy poziom i to we wszystkich kategoriach produktowych, jak i wszystkich strefach geograficznych. Oczywiście, głównym rynkiem pozostają obie Ameryki, a następnie Europa i Chiny.

Firma Apple wygenerowała 6,5 miliarda dolarów dzięki iPadom, blisko 7,5 miliarda dolarów ze sprzedaży rozmaitych akcesoriów, ponad 8 miliardów dolarów za sprawą komputerów Mac i absolutnie rekordowe 27,4 miliarda dolarów dzięki usługom. Głównym źródłem przychodu pozostają natomiast iPhone’y – wygenerowały one przeszło 44,5 miliarda dolarów.

Wyniki finansowe Apple za III kwartał 2025 roku fiskalnego (źródło: Apple)

Apple sprzedało już ponad 3 miliardy iPhone’ów

Skoro już jesteśmy przy sprzedaży iPhone’ów, to nie sposób nie wspomnieć o kamieniu milowym. Prezes Apple, Tim Cook, ogłosił mianowicie, że liczba sprzedanych smartfonów z nadgryzionym jabłkiem w logo przekroczyła już 3 miliardy!

Statystyki jasno pokazują, że popularność tych urządzeń wcale nie maleje. Jest wręcz przeciwnie. Pierwszy iPhone pojawił się w 2007 roku, pierwszy miliard rozszedł się w 2016 roku (a więc w dziewięć lat), próg dwóch miliardów przekroczono w 2021 roku (po pięciu latach), a na trzeci miliard nie trzeba było czekać nawet czterech lat.

Tim Cook wyraził przekonanie, że dzięki Apple Intelligence dobicie do bariery czterech miliardów sprzedanych iPhone’ów jest tylko kwestią czasu. Kto wie – może uda się tego dokonać w mniej niż trzy lata od dziś?