Google Chrome z nowym zabezpieczeniem. Już nikt nie użyje Twojego hasła

Menedżer haseł w Google Chrome jeszcze lepiej zabezpieczy Twoje hasła przed osobami trzecimi. Dotychczas przeglądarka miała istotną lukę i pozwalała na automatyczne uzupełnienie haseł bez potwierdzania tożsamości właściciela. Wkrótce ma się to zmienić.

Google Chrome otrzyma nową warstwę zabezpieczeń dla zapisanych haseł

Chrome to jedna z najczęściej wybieranych mobilnych przeglądarek internetowych. Aplikacja jest zainstalowana systemowo na większości smartfonów opartych na systemie Android. Cechuje się łatwą i płynną obsługą oraz prostym i intuicyjnym interfejsem. Ponadto przeglądarka ta otrzymała wbudowane funkcje ochronne, które m.in. pomagają zapisać i chronić hasła.

Dotychczas, aby podejrzeć hasło zapisane w Menedżerze haseł, konieczne było przejście przez proces uwierzytelnienia za pomocą danych biometrycznych lub blokady ekranu. Z podobnym mechanizmem mamy do czynienia, gdy wprowadzamy zapamiętane hasła w innych aplikacjach. Sytuacja jednak zmienia się, gdy chcemy zalogować się na konta internetowe bezpośrednio w Google Chrome z użyciem zapisanych haseł. Użytkownik (albo osoba, która przejęła jego smartfon) nie musi w żaden sposób uwierzytelniać hasła – wystarczy, że w wyświetlonym oknie po prostu stuknie w przycisk „Użyj hasła”.

Wygląda na to, że Google wreszcie pracuje nad rozwiązaniem tej dość poważnej „luki” w zabezpieczeniach. Niejaki Micha – użytkownik Telegrama – przekazał te wieści portalowi Android Authority. Z nowej funkcji będzie można skorzystać, przechodząc do Ustawień urządzenia. Następnie należy wybrać zakładkę „Google”, „Autouzupełnianie z Google” i „Preferencje”.

Nowa funkcja zabezpieczeń trafia do Google Chrome

Według informatora opcja „Uwierzytelnij biometrycznie przed wpisaniem hasła” znika z ustawień Menedżera haseł. Zamiast tego użytkownik będzie mógł włączyć opcję „Potwierdź swoją tożsamość, aby automatycznie uzupełniać hasła”.

Nowy przełącznik zapewnia tę samą ochronę dla zapisanych haseł. Z tą różnicą, że przy nazwie dodano adnotację: „Aby zapewnić dodatkową ochronę, zawsze używaj odcisku palca, rozpoznawania twarzy lub innej blokady ekranu podczas logowania się za pomocą funkcji autouzupełniania (wkrótce dostępnej w Chrome)”.

Wygląda więc na to, że automatycznie uzupełniane hasła w przeglądarce wreszcie będzie można zabezpieczyć dodatkową warstwą, a konkretnie potwierdzeniem tożsamości w Chrome.

To kolejna funkcja, jaką Google wdraża do przeglądarki. W maju 2025 roku wspominaliśmy, że do Chrome ma dołączyć opcja automatycznego rozpoznawania i wypełniania jednorazowych kodów weryfikacyjnych wysyłanych SMS-em. Dotąd funkcja ta działała wyłącznie w aplikacjach innych niż Chrome.