Znamy te urządzenia, ale nie w takim wydaniu. Microsoft ogłosił Project Solara

Microsoft przedstawił Project Solara, czyli własną wizję platformy agentów AI. Poznaliśmy też dwa nowe urządzenia.

Project Solara, czyli agenci AI w codziennym życiu

Według firmy z Redmond przyszłość ma należeć do agentów AI i nowego podejścia do interakcji człowiek-maszyna. Co prawda, AI ma zapewnić zupełnie nowe możliwości, ale nie będzie to wiązało się ze zniknięciem sprzętu, z którego już korzystamy. Zamiast tego urządzenia pozwolą na więcej, odchodząc od chociażby nastawienia na konieczność korzystania z różnych aplikacji.

Project Solara nie będzie oparty na jednym, dominującym agencie AI. Zamiast tego użytkownicy (i pewnie też producenci sprzętu) będą mogli decydować, z którego agenta chcą korzystać. Docelowo nowy projekt ma stać się czymś w rodzaju dyspozytora agentów i menedżera zleconych zadań. System będzie bowiem uruchamiał agentów w imieniu użytkownika – możliwe, że w sposób niezauważalny dla zwykłej osoby, która chce otrzymać efekt, bez zastanawiania się nad tym, co dzieje się „pod maską”.

Owszem, mamy do czynienia z rozwiązaniem Microsoftu, ale opartym na Androidzie – platforma Microsoft Device Ecosystem Platform (MDEP). Najwidoczniej łatwiej jest sięgnąć po już sprawdzoną technologię niż próbować budować wszystko od nowa, nawet jeśli jest się firmą znaną z systemów operacyjnych. Takie podejście powinno też zapewnić bezproblemową instalację Salary na wielu różnych urządzeniach zewnętrznych producentów.

fot. Microsoft

Nowy inteligentny ekran i identyfikator

Zanim przejdziemy do samych urządzeń, to warto podkreślić, że jest to sprzęt referencyjny. Microsoft – przynajmniej oficjalnie – nie ma planów wydania omawianych urządzeń, które mają tylko stanowić punkt odniesienia dla zainteresowanych zewnętrznych producentów. Celem jest również pokazanie możliwości agentów AI w ramach Project Solara.

Pierwszym produktem jest inteligentny ekran, który może wykonywać różne zadania w imieniu użytkownika – nad całością czuwa agent AI. Nie zabrakło integracji z Microsoft 365 i pozostałymi usługami Microsoft. Sprzęt w założeniach ma być czymś więcej niż typowym ekranem z funkcjami smart.

Drugim pokazanym urządzeniem jest inteligentny identyfikator, który ma zapewniać pełną mobilność oraz łączność 5G i Bluetooth. Zastosowany w nim ekran jest dotykowy, a wbudowana kamera umożliwia wprowadzania nowych danych. Dodano nawet biometryczne zabezpieczenie w postaci czytnika linii papilarnych, a interakcja z agentem AI może odbywać się też z wykorzystaniem wbudowanego mikrofonu i głośnika.