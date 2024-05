Microsoft pomoże Ci przejść na Windows 11

Już wcześniej Microsoft poinformował, kiedy przestanie wspierać system operacyjny Windows 10. Poznaliśmy dokładną datę i jest jeszcze trochę czasu, żeby przejść na Windows 11, a amerykańska korporacja Ci w tym pomoże. Uruchomiła bowiem specjalną wersję witryny, która ma pomóc użytkownikom w migracji.

To koniec wsparcia dla Windows 10

Nie można ukrywać, że „Dziesiątka” ma już swoje lata. Pierwsza wersja tego systemu operacyjnego została wydana 29 lipca 2015 roku, a więc prawie 9 lat temu. Był to spory przeskok z Windowsa 8, a użytkownicy, którzy mieli Windowsa 7 lub 8.1, do 29 lipca 2016 roku mogli za darmo zaktualizować system do Windowsa 10. Po blisko dekadzie historia tego systemu powoli się kończy. Microsoft wcześniej ogłosił koniec wsparcia technicznego, a teraz uruchomił stronę, która ma pomóc użytkownikom przejść na Windows 11.

Użytkownicy W10 mają jeszcze trochę czasu, zanim ich system przestanie być wspierany, ponieważ stanie się to dopiero 14 października 2025 roku. Od tego momentu amerykańska korporacja nie będzie już dłużej dostarczać aktualizacji zabezpieczeń i udzielać pomocy technicznej. Oczywiście z systemu dalej będzie można korzystać, ale będzie się to wiązało z ryzykiem związanym z bezpieczeństwem.

Wcześniej Microsoft ogłosił koniec wsparcia dla Windows 10, a teraz przygotował specjalną stronę, która ma pomóc użytkownikom w przejściu na Windows 11. Znajdziemy na niej informacje o datach końca wsparcia poszczególnych wersji systemu, najważniejsze informacje o W11, porównanie systemów, czy o tym, jak przenieść dane pomiędzy różnymi wersjami oprogramowania. Microsoft postanowił również odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania, takie jak np. „czy komputer z systemem Windows 10 przestanie działać”, czy też „czy mogę uaktualnić system do Windows 11 bezpłatnie”. Odpowiedź na pierwsze z nich brzmi „nie”, a na drugie „tak, ale są pewne warunki”. O czym zresztą piszemy niżej.

Stare systemy odchodzą do lamusa

Trend, w którym stare systemy odchodzą w niepamięć i przestają być wspierane, nie jest niczym nowym. Tak było z Windowsem XP, tak samo było również w przypadku Windowsa 7 i 8. „Siódemka” nie jest wspierana od 14 stycznia 2020 roku, a 8.1 od 10 stycznia 2023 roku.

Z czym wiąże się taki brak wsparcia? Użytkownicy nie otrzymają już:

wsparcia technicznego,

aktualizacji funkcji,

aktualizacji zabezpieczeń,

innych poprawek.

Oczywiście dalej mogą korzystać z systemu, ale wiąże się to z zagrożeniem. Dobrze jest więc zrobić kopię zapasową danych i trzymać ją w różnych miejscach. Użytkownicy Windows 10 Home oraz Pro mogą bezpłatnie zaktualizować system do Windows 11. W tym celu należy wejść w: Ustawienia –> Prywatność i zabezpieczenia –> Windows Update. Pod warunkiem, że ich sprzęt spełnia przynajmniej minimalne wymagania.

Minimalne wymagania Windows 11

procesor: 1 GHz lub szybszy, co najmniej z 2 rdzeniami, zgodny procesor 64-bitowy lub rozwiązanie SoC (System on a Chip),

RAM: 4 GB,

miejsce na dysku: 64 GB,

TPM: Trusted Platform Module w wersji 2.0,

karta graficzna: zgodna z bibliotę DirectX 12.

Pełną specyfikację minimalnych wymagań sprzętowych znajdziecie na stronie Microsoftu.