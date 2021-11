Lodówka Xbox Mini Fridge ponownie dostępna w przedsprzedaży. Nie liczcie jednak na dostawę przed świętami

Xbox Mini Fridge to jedno z najciekawszych urządzeń, jakie Microsoft kiedykolwiek wydał. Mini-lodówka oczywiście nawiązuje do Xbox Series X, bowiem wygląda zupełnie jak konsola nowej generacji. Ponownie można ją kupić, co więcej – w niższej cenie, ale nie łudźcie się, że zaoszczędzicie.

Microsoft Xbox Mini Fridge – idealny gadżet dla graczy

Microsoft Xbox Mini Fridge powstał dlatego, że gigant Redmond bardzo dobrze przyjął wszystkie memy i ogólny odzew fanów marki (ale nie tylko) na temat wyglądu najnowszej konsoli Xbox Series X. Nawet osoby mniej zaznajomione z nowinkami technologicznymi czy „niedzielni gracze” śmiali się z konsoli, że wygląda ona jak mini lodówka.

Pomimo że śmiechom nie było końca, Microsoft najwyraźniej doszedł do wniosku, że taki gadżet znajdzie uznanie wśród graczy. W końcu społeczność ta wręcz uwielbia takie ciekawostki. Gigant z Redmond postarał się jednak o to, aby Xbox Mini Fridge była nie tylko efektowna, ale też efektywna.

Lodówka cechuje się pojemnością 10 litrów i można w niej umieścić nawet 12 puszek. Ponadto jej posiadacz dostanie do dyspozycji 2 dodatkowe półki na inne produkty – na przykład przekąski, które pozwolą mu uzupełnić zapasy energii podczas grania. Warto wspomnieć, że konstrukcja ma wymiary 462x232x232 mm.

Przedsprzedaż Xbox Mini Fridge rozpoczęła się 19 października 2021 roku i według pierwotnych zapowiedzi, lodówka miała być dostępna od grudnia br. Okazuje się jednak, że sklep toynk ponownie przyjmuje zamówienia przedsprzedażowe, a data dostępności została ustalona na 31 stycznia 2022 roku.

Co ciekawe, zaraz po rozpoczęciu przedsprzedaży we wspomnianym sklepie lodówka Xbox Mini Fridge kosztowała 638 złotych z bezpłatną wysyłką. Teraz natomiast trzeba za nią zapłacić 462 złote, co jest mniej więcej równowartością sugerowanej ceny w euro, która wynosi 99 euro.

Nie jest jednak tak, że teraz zaoszczędzicie prawie 180 złotych. Okazuje się bowiem, że w sklepie toynk trzeba zapłacić 188 złotych za wysyłkę mini lodówki Xbox Mini Fridge, zatem ostatecznie Wasz rachunek wyniesie 650 złotych.

Zauważyłem jednak, że cena w ciągu bardzo krótkiego czasu zmieniła się z 461 złotych na 462 złote. Nie wiadomo, z czego to wynika – być może z wahań kursu euro. W związku z tym trudno powiedzieć, jak cena mini lodówki Microsoftu będzie się kształtowała do końca przedsprzedaży.