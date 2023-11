Apple Music wyprzedza Spotify ze swoim podsumowaniem roku. Jest… kiepskie

Apple Music nie będzie czekać, aż Spotify odpali swoje coroczne podsumowanie Wrapped. Serwis z Redmond już teraz umożliwia swoim subskrybentom przejrzenie najczęściej słuchanych utworów ostatnich 11 miesięcy.

Apple Music Replay 2023 już tu jest

Przy okazji Spotify Wrapped, czyli corocznego zestawienia najczęściej słuchanych utworów i wykonawców, a także garści innych statystyk, Internet zapełnia się planszami ukazującymi, jak dużo i jakiego rodzaju muzyki słuchali użytkownicy Spotify. Apple Music poszło za śladem szwedzkiej platformy w 2019 roku, ale ograniczyło się wtedy jedynie do stworzenia spersonalizowanych playlist. Dopiero w 2022 roku przybrało formę bliższą Spotify Wrapped.

Żeby sprawdzić, jak przedstawiał się nasz rok w serwisie Apple Music, wystarczy, że w aplikacji na smartfonie lub komputerze wejdziemy w sekcję Przeglądaj. Tam obok kafelków „Najpopularniejsze utwory 2023 roku: świat” oraz „Top songs 2023: Central Europe”, znajdziemy planszę „Zobacz Replay, żeby zobaczyć swój rok w muzyce”. Alternatywnie, możemy po prostu przejść do naszego zestawienia przez ten link.

Zaczynamy sezon podsumowań!

Po kliknięciu w link będziemy mogli zobaczyć skrót statystyk dotyczących naszego słuchania muzyki w Apple Music, przybierający formę kilku plansz z danymi a la Stories. Nie jest to tak rozbudowane jak w Spotify Wrapped – otrzymamy dosłownie tylko parę rankingów i podsumowanie.

Oprócz tego będziemy mogli posłuchać przygotowanej playlisty z setką utworów, które mogliśmy słuchać w ostatnim roku najczęściej – Replay 2023.

Apple zachęca do udostępniania, ale nie do końca

Mimo że na planszy z Apple Music Replay 2023 napisano: „Posłuchaj i udostępnij”, Apple wcale nam tego nie ułatwia. Po pierwsze, Replay uruchamia się w przeglądarce, zamiast bezpośrednio w aplikacji. To dziwne rozwiązanie, biorąc pod uwagę, że Spotify rozwiązuje to znacznie lepiej.

Apple Music Replay 2023 otwiera się w przeglądarce. Kiepsko to wygląda (źródło: własne)

Po drugie, Apple nie przygotowało podstaw do „zwiralizowania” Replay. Poszczególne plansze z podsumowaniem można co prawda udostępnić w formie grafiki, ale nie ma żadnego gotowca z linkiem, który pozwoliłby odbiorcom takiego obrazka samodzielnie sprawdzić własne zestawienie. To powód, dla którego Apple Music Replay w ogóle nie rozniesie się w social mediach.

Tak koślawe kopiowanie Spotify Wrapped widzieliśmy już w ubiegłym roku i wydawało się, że Apple wyciągnęło z tego jakąś naukę. W tym roku podsumowanie pojawiło się o dzień wcześniej, ale na tym kończy się jego przewaga. Cóż, może w 2024 Tim Cook ogarnie to lepiej.

A na Spotify Wrapped 2023 poczekamy zapewne jeszcze ze dwa dni. Serwis powinien uruchomić podsumowanie 30 listopada lub 1 grudnia.