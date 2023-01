Microsoft 365 Basic ogłoszony. Znamy cenę i zawartość subskrypcji

Firma z Redmond ogłosiła Microsoft 365 Basic, czyli nową subskrypcję, która zapewnia 100 GB w usłudze OneDrive, a także inne korzyści. Ma ona zostać uruchomiona jeszcze w styczniu tego roku.

Co otrzymujemy w Microsoft 365 Basic?

Użytkownicy domowi mogą obecnie korzystać z dwóch płatnych wersji platformy Microsoft 365 – Personal za 29,99 złotych miesięcznie i Family w cenie 42,99 złotych miesięcznie. Jeśli zdecydujemy się zapłacić za roczny dostęp, to odpowiednie wydamy 299,99 złotych i 429,99 złotych.

Natomiast teraz, do dwóch powyższych opcji, dołącza Microsoft 365 Basic. W USA został on wyceniony 1,99 dolarów miesięcznie – dla porównania za wariant Personal trzeba zapłacić 6,99 dolarów, a Family to wydatek 9,99 dolarów za każdy miesiąc korzystania.

W ramach Microsoft 365 Basic otrzymujemy 100 GB przestrzeni w usłudze OneDrive, Outlooka bez reklam i w ulepszonej wersji na urządzeniach mobilnych i desktopie. Jak informuje The Verge, jeszcze w tym roku mają pojawić się zaawansowane zabezpieczenia w OneDrive (m.in. Personal Vault czy chronione hasłem i wygasające linki).

(źródło: The Verge)

Niestety, w przeciwieństwie do wyżej umieszczonego w ofercie wariantu Personal, nie mamy dostępu do komputerowych wersji Worda, Excela czy PowerPointa. Zamiast tego muszą nam wystarczyć mobilne aplikacje i wersje dostępne z poziomu przeglądarki. W ramach pocieszenia otrzymujemy jednak dostęp do pomocy technicznej Microsoft, która obejmuje pomoc przez telefon lub czat online zarówno dla aplikacji Microsoft 365, jak i dla systemu Windows 11.

Dowiedzieliśmy się również, że Microsoft 365 Basic będzie dostępny dla wszystkich użytkowników od 30 stycznia 2023 roku. Wówczas powinien zadebiutować również w Polsce.

Ponadto użytkownicy, którzy obecnie płacą za OneDrive w wersji 100 GB, dostaną automatyczne uaktualnienie do Microsoft 365 Basic przy zachowaniu tej samej ceny, czyli 1,99 dolarów miesięcznie. Może to sugerować cenę subskrypcji w Polsce, która zapowiada się całkiem atrakcyjnie. Otóż OneDrive 100 GB kosztuje u nas 5,99 złotych miesięcznie lub 59,99 złotych za rok. Byłoby przyjemnie, jakby ceny zostały na tym samym poziomie w przypadku Microsoft 365 Basic.

Microsoft Teams Premium

Firma z Redmond poinformowała również, że Teams Premium będzie ogólnie dostępny od lutego 2023 roku. Dotychczas bowiem użytkownicy mieli dostęp do wersji zapoznawczej.

Ma on kosztować 10 dolarów miesięcznie i zapewni szereg korzyści. Użytkownicy otrzymają m.in. zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, w tym oznaczanie spotkań znakami wodnymi czy włączenie kompleksowego szyfrowania dla spotkań z ponad 50 uczestnikami, a także pojawi się opcja tłumaczenia na żywo (napisy, wsparcie 40 języków).

Wersja premium to także lista oczekujących na rejestrację i ręczne zatwierdzanie, osobne wirtualne pokoje dla prezenterów i uczestników przed rozpoczęciem spotkania oraz wiecej opcji, które pozwalają zarządzać tym, co widzą uczestnicy.