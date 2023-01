Nowy Sony Walkman ze złotem to gratka dla fanów dobrego brzmienia

Być może pamiętacie jeszcze Walkmany od Sony, które obsługiwały kasety lub płyty CD. W dzisiejszych czasach tego typu urządzenia zostały zastąpione przez smartfony. Okazuje się jednak, że odtwarzacze muzyki nadal mają swoich amatorów – Sony właśnie zaprezentowało nową wersję Walkmana. I to nie byle jaką, gdyż do jej produkcji firma wykorzystała… złoto.

Walkman premium

Oczywiście nowy model odtwarzacza muzycznego z serii Walkman nie jest wielkim zaskoczeniem. Warto przypomnieć, że na początku zeszłego roku firma Sony również zaprezentowała nowe modele odtwarzaczy muzyki klasy premium. Mowa tu o modelach NW-WM1ZM2 i NW-WM1AM2. Tegoroczna nowość też nosi „wiele mówiącą” o niej nazwę. Najnowszy Walkman Sony to odtwarzacz NW-A306.

Sony Walkman – NW-A306 (źródło: materiały prasowe producenta)

Producent podkreśla, że odtwarzacz łączy wysoką jakość dźwięku z eleganckim wyglądem i trudno się z tym nie zgodzić, ponieważ urządzenie naprawdę wygląda jak z wyższej półki, lecz w przypadku tego sprzętu to nie wygląd jest najważniejszy, ale doznania słuchowe, jakie ma on zapewnić swoim użytkownikom. Zanim o tym, to warto wspomnieć jednak, że nowy odtwarzacz waży zaledwie 113 gramów i oferuje dotykowy ekran o przekątnej 3,6 cala. Dzięki takim rozmiarom NW-A306 bez problemu powinien zmieścić się do każdej kieszeni.

Dodatkowo nowy Walkman oferuje obsługę sieci Wi-Fi 2,4 GHz i 5 GHz oraz wygodę użytkowania dzięki funkcjonalności fizycznych przycisków do sterowania odtwarzaniem. Ponadto konstrukcja urządzenia zawiera ramkę wykonaną z frezowanego aluminium. Producent podkreśla, że jej sztywność i niska impedancja zapewniają czysty i stabilny dźwięk oraz dużą moc basu.

Sony Walkman – NW-A306 (źródło: materiały prasowe producenta)

Dźwięk na pierwszym miejscu

Odtwarzacz NW-A306 jest wyposażony w cyfrowy wzmacniacz dźwięku S-Master HX, który ma za zadanie zmniejszać zniekształcenia i szumy w szerokim zakresie częstotliwości, jednocześnie zapewniając pełny i bogaty dźwięk, którego jakość poprawia dodatkowo nowy lut.

Tutaj dochodzimy to wspomnianego przeze mnie w tytule złota. Producent poinformował, że w nowym modelu Walkmana wykorzystano lut rozpływowy z domieszką złota. Co w praktyce oznacza to dla użytkowników? Sony twierdzi, że takie rozwiązanie poprawia ogólne właściwości muzyczne, w tym rozmieszczenie dźwięków i rozległość przestrzeni dźwiękowej.

Sony Walkman – NW-A306 (źródło: materiały prasowe producenta)

Dodatkowo producent wyposażył odtwarzacz NW-A306 w system DSEE Ultimate, który ma za zadanie – przy wykorzystaniu technologii sztucznej inteligencji Edge AI – poprawić jakość muzyki ze skompresowanych plików cyfrowych. Technologia ta działa zarówno w przypadku plików lokalnych umieszczonych na urządzeniu, jak przesyłanych strumieniowo za pomocą Wi-Fi.

Atutem nowego Walkmana jest również jego czas pracy na jednym ładowaniu. Jeśli deklaracje producenta są prawdziwe, to podczas odtwarzania nagrań w formacie FLAC 44,1 kHz czas pracy odtwarzacza na jednym ładowaniu wynosi do 36 godzin, podczas odtwarzania nagrań w formacie o wysokiej rozdzielczości FLAC 96 kHz – do 32 godzin, a muzyki z aplikacji serwisu muzycznego – do 26 godzin.

Cena i dostępność

Producent poinformował w swoim komunikacie, że odtwarzacz NW-A306 będzie dostępny w Polsce w kolorach czarnym i granatowym od lutego 2023 roku. Na oficjalnej stronie internetowej Sony możemy już znaleźć ten produkt, jednak nadal nie widnieje na niej jego oficjalna cena.