DJI RS 3 Mini to lekki i zwinny gimbal dla twórców wideo

DJI to czołowy producent dronów, który całkiem niedawno wprowadził na rynek DJI Mini 3. Teraz jednak producent przedstawił nowy gimbal – RS 3 Mini. To ultra lekkie i poręczne urządzenie idealnie nadaje się dla twórców wideo, którzy potrzebują stabilnych ujęć podczas nagrywania vlogów czy filmów.

Lekki, ale potężny

Waga to jeden z atutów tego gimabala, który sam producent wysuwa na pierwszy plan. RS 3 Mini waży tylko 795 gramów, co oznacza, że jest około 50% lżejszy niż RS 3 Pro i 40% lżejszy niż RS 3. Dodatkowo skoncentrowany środek ciężkości pozwala na łatwe przenoszenie go i obsługę jedną ręką, która może okazać się szczególnie przydatna podczas nagrywania vlogów.

Jego kompaktowe rozmiary pozwalają na szybkie i bezproblemowe ustawienie go w trudno dostępnych miejscach. RS 3 Mini oferuje też 3-osiową stabilizację, co pozwala na rejestrowanie płynnych i stabilnych ujęć bez względu na ruch kamery.

Producent podkreśla, że rozmiary RS 3 Mini stanowią zaledwie 50% rozmiaru wersji DJI RS 3 Pro. Jednocześnie jego konstrukcja jest również w stanie obsługiwać aparaty o wadze do 2,5 kg. Na stronie producenta znajdziemy informację, że gimbal obsługuje na przykład Sony A7S3 + 24-70 mm F2,8 GM, ale też modele aparatów, takie jak Canon EOS R5, Nikon Z7 II czy Panasonic S5. Urządzenie współpracuje także z bezlusterkowacami, takimi jak Sony A6400, Canon EOS R7, Nikon Z50 czy Fuji X-T30 II.

DJI RS3 Mini (źródło: DJI)

DJI zastosowało w gimbalu RS 3 Mini nowoczesne rozwiązania technologiczne, dzięki którym urządzenie jest w stanie pracować przez 10 godzin na jednym ładowaniu. To pozwala na dłuższe nagrania bez konieczności przerw na ładowanie. Naładowanie gimbala ma zaś zająć około 2,5 godziny.

RS 3 Mini jest wyposażony w ten sam rodzaj sterowania migawką za pomocą Bluetooth, które zadebiutowało w RS 3 Pro. Do tego urządzenie ma również przycisk pozwalający na przełączanie się między trybami pracy gimbala oraz dotykowy ekran o przekątnej 1,4 cala, który pozwala na zmianę ustawień.

Cena i dostępność DJI RS 3 Mini

Nowy gimbal od DJI daje YouTuberom i innym twórcom możliwość rejestrowania płynnych i stabilnych filmów bez konieczności posiadania ciężkich i skomplikowanych urządzeń, których cena jest również odpowiednio wyższa.

DJI RS 3 Mini jest już dostępny w sprzedaży. Na oficjalnej stronie producenta jego cena wynosi 399 euro (równowartość ~1870 złotych), jednak w polskich sklepach jest sprzedawany za 1999 złotych.