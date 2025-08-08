Miały nie dostać już żadnej aktualizacji. A tu psikus – Samsung zaskoczył

W kwietniu 2025 roku południowokoreański producent usunął kilka smartfonów z listy urządzeń, które mają otrzymywać aktualizacje oprogramowania. Samsung widocznie zmienił zdanie, bo niektórzy użytkownicy jednak otrzymali lipcowe poprawki.

Te smartfony miały już nie dostawać aktualizacji, ale Samsung zmienił zdanie

Flagowce z serii Samsung Galaxy S20 (modele Galaxy S20, Galaxy S20+ i Galaxy S20 Ultra) zostały zaprezentowane w lutym 2020 roku. Po ponad 5 latach – w kwietniu 2025 roku – smartfony z serii Galaxy S20 zniknęły z listy urządzeń, które będą otrzymywały aktualizację oprogramowania. Warto wspomnieć, że początkowo południowokoreański producent planował zakończyć wsparcie dla tych urządzeń po 4 latach.

Teraz okazuje się, że Samsung niespodziewanie udostępnił aktualizację oprogramowania dla modeli smartfonów z serii Galaxy S20. Póki co poprawki skierowano wyłącznie do wybranych użytkowników z USA, choć SammyGuru twierdzi, że w ciągu kilku dni powinni ją otrzymać wszyscy amerykańscy użytkownicy.

Lipcowa łatka bezpieczeństwa została udostępniona jedynie w sieci Verizon z datą wydania 31 lipca 2025 roku. Aktualizacja ma gwarantować poprawę w zakresie bezpieczeństwa i stabilności działania urządzeń.

fot. Paweł Pobudejski | Tabletowo.pl

Aktualizacja Galaxy S20 po ponad 5 latach od premiery

Na ten moment nie wiadomo czy aktualizacja pojawi się też u posiadaczy smartfonów z serii Samsung Galaxy S20 w innych sieciach niż Verizon, a tym bardziej w innych krajach. Choć istnieje szansa, że te wysłużone już smartfony otrzymają aktualizację, ich obecni właściciele nadal powinni rozważyć zakup nowego sprzętu. Oficjalne wsparcie dla Samsung Galaxy S20 zakończyło się, a to oznacza, że urządzenia są narażone na nowe luki w zabezpieczeniach.

I tak warto jednoznacznie podkreślić, że użytkownicy Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ oraz Galaxy S20 Ultra otrzymali od producenta więcej niż początkowo im obiecywano. Smartfony te zadebiutowały z Androidem 10 i przez kolejne lata sukcesywnie otrzymywały kolejne aktualizacje systemu – aż do wersji Android 13. Co więcej w zeszłym roku wydłużono wsparcie dla Galaxy S20 o kolejny rok.

Warto wspomnieć, że na liście kwartalnych aktualizacji nadal znajdują się modele Samsung Galaxy S20 FE 5G i Galaxy S20 FE. Jednak i na nie przyjdzie czas.