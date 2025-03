Nowe podkładki Steelseries QcK trafią w gusta każdego gracza

Podkładki pod mysz to często niedoceniany element wyposażenia współczesnego gracza. Marka Steelseries, chcąc dostosować się do oczekiwań nowego pokolenia, pokazała trzy nowe podkładki – każda pod inne preferencje użytkowników.

Powierzchnia dla gryzonia

Odkąd zastanawiam się czy lekka zmiana osprzętu nie poprawiłaby moich wyników w Marvel Rivals, wkroczyłem w króliczą norę myszek i akcesoriów. Magnezowe konstrukcje, specjalne ślizgacze, gripy pod palce – dla kogoś, wychowanego na białych gryzoniach z trzema przyciskami na górze i kulką do regularnego czyszczenia, obecny stopień szukania idealnej myszy jest wręcz kosmiczny.

Okazuje się, że nie inaczej jest z podkładkami pod mysz. Różne rozmiary, technologie pokroju ładowania indukcyjnego i RGB czy materiały (wiedzieliście, że można kupić podkładki wykonane z filcu?) sprawiają, że gracze oczekują czegoś więcej niż tylko powierzchni, od której nie rysują się ślizgacze w ukochanym gryzoniu. Steelseries wychodzi naprzeciw oczekiwaniom graczy wraz z nową serią podkładek.

Steelseries QcK Performance – trzy style, dwa rozmiary

Podstawą każdej podkładki QcK Performance jest neoprenowy spód o grubości 3,5 milimetra – klasyka, jeżeli chodzi o stabilność i antypoślizgowość akcesoriów. Niskoprofilowy szew na krawędziach sugeruje, że niestraszny będzie im wieloletni staż na biurku. Seria dostępna jest w dwóch rozmiarach: L (490×420 mm) oraz XL (900×400 mm).

Steelseries QcK Performance (Źródło: Steelseries)

To, co wyróżnia poszczególne warianty podkładek w serii QcK Performance, to zastosowanie różnych materiałów na wierzchu. Każda powierzchnia różni się splotem i strukturą, dając kupującemu wybór:

QcK Performance Speed skupia się na zapewnieniu jak najmniejszego oporu, dzięki czemu ślizg jest jednolity i płynny bez względu na kierunek myszki,

QcK Performance Balance to kompromis pomiędzy szybkością a precyzją. Steelseries podkreśla, że ruch gryzonia po tej podkładce kojarzy się z klasycznymi modelami firmy,

QcK Performance Control, dzięki gęstemu splotowi i mikrostrukturalnej powierzchni, da przewagę tym, którzy lubią włożyć nieco wysiłku w celowanie i wolą poświęcić nieco komfortu na rzecz precyzji.

Steelseries QcK Performance (Źródło: Steelseries)

Pośrednim potwierdzeniem skuteczności podkładek Steelseries QcK Performance jest niedawno zakończony turniej Rainbow Six Invitational z dani 16 lutego 2025 roku, w którym trzech członków zwycięskiego zespołu FaZe używało właśnie nowych podkładek: Jaime „Cyber” Ramos zdecydował się na model QcK Performance Balance, podobnie jak Thiago „Handyy” Ferreira. Lucas „soulz1” Schinke postawił na powierzchnię oferowaną przez model QcK Performance Control.

Seria Qck Performance jest już dostępna na oficjalnej stronie Steelseries. Sugerowana cena za modele L wynosi 189,99 złotych, natomiast warianty XL to wydatek rzędu 229 złotych.