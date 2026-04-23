Meta rzuca koło ratunkowe. Rodzice docenią nową funkcję

Meta ogłosiła zestaw nowych narzędzi i rozwiązań dla rodziców. Pozwolą one lepiej kontrolować to, jak dziecko korzysta z AI.

O czym nastolatki rozmawiają z AI? Meta pozwoli to sprawdzić

Na Facebooku, Messengerze i Instagramie dostępna jest sztuczna inteligencja, z którą można porozmawiać na naprawdę różne tematy. Oczywiście z Meta AI mogą korzystać też młodsi użytkownicy. W związku z tym, firma Marka Zuckerberga postanowiła pomóc rodzicom, którzy – całkiem słusznie – mogą mieć obawy dotyczące pytań zadawanych przez ich dzieci.

Rodzice korzystający z nadzoru w usługach Meta (Facebook, Messenger lub Instagram) zobaczą nową zakładkę Insights. Dostępna jest ona zarówno z poziomu aplikacji, jak i przez przeglądarkę internetową. Omawiana sekcja zawiera listę tematów, o jakie nastolatek pytał Meta AI w ciągu ostatniego tygodnia. Tematy mogą obejmować między innymi szkołę, rozrywkę, styl życia, podróże, a także zdrowie i dobre samopoczucie.

Ponadto rodzice mogą wybrać dany temat, aby zobaczyć dodatkowe kategorie – np. sprawność fizyczną, zdrowie fizyczne lub psychiczne w przypadku tematu zdrowie i dobre samopoczucie. Z czasem rozwiązanie może zyskać kolejne kategorie – Meta czeka na pomysły i opinie zwrotne pochodzące od rodziców i ekspertów.

Nowość jest już wprowadza w USA, Wielkiej Brytanii, Australii, Kanadzie i Brazylii, a w nadchodzących tygodniach ma pojawić się na całym świecie.

Meta pomaga rodzicom lepiej zrozumieć AI

Dla wielu rodziców temat AI jest zupełnie nowy i mogą nie czuć się pewnie rozmawiając o tym z nastolatkami. Meta, we współpracy z ekspertami, opracowała więc zestaw pytań, mających pomóc podczas rozmowy o AI.

Każdemu pytaniu towarzyszą wskazówki, wyjaśniające, czego dotyczy dane pytanie i jak do niego podejść. Lista pytań dostępna jest na dedykowanej stronie internetowej – można do niej przejść z poziomu zakładki Insights.

Firma ogłosiła też nowe zabezpieczenia – wdrożone zmiany sprawiają, że Meta AI nie powinna udzielać odpowiedzi nieodpowiednich do wieku, a wkrótce pojawią się alerty, gdy dziecko poruszy niektóre wrażliwe kwestie podczas rozmowy z Meta AI. Chodzi przede wszystkim o tematy mogące świadczyć o poważniejszych problemach psychicznych.

Co więcej, została powołana specjalna rada ds. Meta AI, która składa się z ekspertów. Jej zadaniem jest nadzorowanie rozwiązań AI dla nastolatków. Ma to zapewnić większy poziom bezpieczeństwa i ochrony podczas korzystania z możliwości oferowanych przez sztuczną inteligencję.