hulajnoga Acer Nitro ES Series 3 Select
Acer Nitro ES Series 3 Select (fot. Acer)
To może być świetna hulajnoga do miasta. Acer robi to dobrze

To może być świetna hulajnoga do miasta. Acer robi to dobrze

Rodzina hulajnóg elektrycznych Acera powiększyła się o kolejny model, kierowany do osób o przeciętnych wymaganiach i poszukujących pojazdu do codziennych dojazdów do pracy czy też na uczelnię. Prezentuje spory postęp względem poprzedniczek.

Acer Nitro ES Series 3 Select to miejska hulajnoga elektryczna z niezłym zasięgiem

Nowa hulajnoga elektryczna nazywa się Acer Nitro ES Series 3 Select. Podczas gdy poprzednie Trójki oferowały zasięg na poziomie 20-25 km, ten nowy model pozwala na przejechanie nawet 40 km zanim wyczerpie się energia w jego akumulatorze. To efekt zastosowania pojemnego akumulatora, jak również systemu KERS (Kinetic Energy Recovery System), który efektywnie odzyskuje energię podczas hamowania. O odpowiednią dynamikę jazdy zadbać ma zaś silnik o mocy 500 W.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami hulajnoga Acer Nitro ES Series 3 Select rozpędzi się do maksymalnie 20 km/h, a funkcja tempomatu pomoże w utrzymaniu pożądanej prędkości.

Producent chwali się też wygodnym zarządzaniem z poziomu aplikacji na telefon, usprawnionym układem hamulcowym oraz kompletnym oświetleniem, wraz z kierunkowskazami (które w Niemczech, gdzie model ten początkowo zadebiutuje, będą obowiązkowym elementem wyposażenia od 2027 roku – wcześniej podobne przepisy weszły w życie we Włoszech, a w Polsce na razie nie planuje się ich wprowadzenia).

hulajnoga Acer Nitro ES Series 3 Select
Acer Nitro ES Series 3 Select (fot. Acer)

Ile wyniesie cena hulajnogi Acer Nitro ES Series 3 Select?

Tak, jak wspomniałem, hulajnoga elektryczna Acer Nitro ES Series 3 Select najpierw będzie dostępna w Niemczech. Premierę zaplanowano na drugi kwartał 2026 roku (a więc może do niej dojść w każdej chwili), cenę zaś ustalono na 349 euro. Po obecnym kursie przekłada się to na ~1480 złotych i myślę, że podobnej kwoty (no, ewentualnie troszeczkę wyższej) można spodziewać się, jeśli model ten zadebiutuje także w Polsce.

Dobrze widzieć, że Acer rozbudowuje swoją ofertę, bo serwowane przez niego propozycje nierzadko są naprawdę udane. Zresztą, to nie przypadek, że jedna z nich – Predator Series ES Storm – zasiliła ostatnio nasz ranking dobrych i tanich hulajnóg elektrycznych.

