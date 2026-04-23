To może być świetna hulajnoga do miasta. Acer robi to dobrze

Rodzina hulajnóg elektrycznych Acera powiększyła się o kolejny model, kierowany do osób o przeciętnych wymaganiach i poszukujących pojazdu do codziennych dojazdów do pracy czy też na uczelnię. Prezentuje spory postęp względem poprzedniczek.

Acer Nitro ES Series 3 Select to miejska hulajnoga elektryczna z niezłym zasięgiem

Nowa hulajnoga elektryczna nazywa się Acer Nitro ES Series 3 Select. Podczas gdy poprzednie Trójki oferowały zasięg na poziomie 20-25 km, ten nowy model pozwala na przejechanie nawet 40 km zanim wyczerpie się energia w jego akumulatorze. To efekt zastosowania pojemnego akumulatora, jak również systemu KERS (Kinetic Energy Recovery System), który efektywnie odzyskuje energię podczas hamowania. O odpowiednią dynamikę jazdy zadbać ma zaś silnik o mocy 500 W.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami hulajnoga Acer Nitro ES Series 3 Select rozpędzi się do maksymalnie 20 km/h, a funkcja tempomatu pomoże w utrzymaniu pożądanej prędkości.

Producent chwali się też wygodnym zarządzaniem z poziomu aplikacji na telefon, usprawnionym układem hamulcowym oraz kompletnym oświetleniem, wraz z kierunkowskazami (które w Niemczech, gdzie model ten początkowo zadebiutuje, będą obowiązkowym elementem wyposażenia od 2027 roku – wcześniej podobne przepisy weszły w życie we Włoszech, a w Polsce na razie nie planuje się ich wprowadzenia).

Acer Nitro ES Series 3 Select (fot. Acer)

Ile wyniesie cena hulajnogi Acer Nitro ES Series 3 Select?

Tak, jak wspomniałem, hulajnoga elektryczna Acer Nitro ES Series 3 Select najpierw będzie dostępna w Niemczech. Premierę zaplanowano na drugi kwartał 2026 roku (a więc może do niej dojść w każdej chwili), cenę zaś ustalono na 349 euro. Po obecnym kursie przekłada się to na ~1480 złotych i myślę, że podobnej kwoty (no, ewentualnie troszeczkę wyższej) można spodziewać się, jeśli model ten zadebiutuje także w Polsce.

Dobrze widzieć, że Acer rozbudowuje swoją ofertę, bo serwowane przez niego propozycje nierzadko są naprawdę udane. Zresztą, to nie przypadek, że jedna z nich – Predator Series ES Storm – zasiliła ostatnio nasz ranking dobrych i tanich hulajnóg elektrycznych.