Właściciele luksusowych Mercedesów przez błąd mogli oglądać telewizję

Nie będzie chyba żadnym zaskoczeniem informacja o dostępności funkcji TV w Mercedesie klasy S czy EQS. Okazuje się jednak, że nałożone ograniczenia na oglądanie telewizji nie zawsze działały poprawnie.

Nie jest to żadna nowość

Tuner TV, umożliwiający oglądanie telewizji na ekranach wbudowanych w samochód, z pewnością nie należy do nowych rozwiązań. Możemy z nim spotkać się już od wielu lat i wciąż jest stosowany przez wybranych producentów samochodów. Chociażby w najnowszym Mercedesie klasy S czy EQS mamy opcję oglądania telewizji, o ile oczywiście wcześniej zapłacimy za odpowiedni element dodatkowego wyposażenia.

Ze względów bezpieczeństwa, właściciele wymienionych przed chwilą niemieckich limuzyn, nie mają pełnej swobody w dostępie do chociażby TVP czy Polsatu. Zajmując miejsce kierowcy możemy oglądać telewizję wyłącznie podczas postoju. Natomiast tylko pasażerowie z tyłu mają dostęp do opisywanej funkcji podczas przemieszczania się samochodu.

Dość poważny błąd

Jak donosi serwis Autoblog, wspomniany przed chwilą mechanizm bezpieczeństwa nie działał poprawnie. Właściciele Mercedesa klasy S (ewentualnie ich prywatni kierowcy) i elektrycznego modelu EQS mogli oglądać telewizję podczas jazdy.

Z obecnych informacji, potwierdzonych przez producenta samochodów ze Stuttgartu, wynika, że oprogramowanie było nieprawidłowo skonfigurowane, umożliwiając kierowcom dostęp do takich treści jak transmisje telewizyjne i instrukcja obsługi podczas jazdy. Warto dodać, że usterka mogła wystąpić tylko wtedy, gdy użytkownik miał aktywne konto Mercedes Me, które było połączone z systemem informacyjno-rozrywkowym.

Na szczęście, błąd nie pojawiał się we wszystkich modelach. Dotyczył on około 227 egzemplarzy EQS i klasy S zbudowanych między 8 grudnia 2020 r. a 13 października 2021 roku. Mimo wszystko, mógł on stanowić spore zagrożenie, nie tylko dla osób podróżujących jednym z tych samochodów, ale również dla innych uczestników ruchu.

Dla wszystkich zaniepokojonych opisanym błędem mamy dobre informacje. Mercedes wydał już odpowiednią łatkę. W związku z tym, oglądanie telewizji na ekranie umieszczonym na desce rozdzielczej nie powinno być już możliwe. Brawo więc za szybko reakcję.