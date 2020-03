Mercedes pokazał elektrycznego vana o akceptowalnym zasięgu

Elektromobilność to nie tylko małe auta miejskie czy szybkie sedany, ale również ciężarówki czy vany. Mercedes zaprezentował właśnie elektrycznego Vito.

Mercedes eVito, czyli elektryczny van

Niemiecki producent ze Stuttgartu pokazał nową wersję w pełni elektrycznego vana. Mercedes eVito jak najbardziej może znaleźć klientów, a to ze względu na oferowaną przestrzeń w środku i całkiem dobry zasięg na naładowanych akumulatorach.

Nowy Mercedes eVito potrafi przejechać do 421 kilometrów na „pełnym baku”. Owszem, chociażby topowe Tesle zapewniają większy zasięg, ale należy zwrócić uwagę, że w wielu scenariuszach ponad 400 km okazuje się wartością w zupełności wystarczającą, nawet podczas dłuższych podróży. Ponadto, to ponad dwukrotnie więcej niż poprzednia generacja zelektryfikowanego vana Mercedesa, która oferowała 150 km.

Zastosowany zestaw akumulatorów oferuje maksymalną pojemność na poziomie 90 kWh. Niestety, osiągnięcie takie wyniku przełożyło się na naprawdę sporą masę pojazdu – 3,5 tony. To znacznie więcej niż bardziej konwencjonalne wersje wyposażone w silnik spalinowy.

Standardowo Mercedes eVito zapewnia ładowanie o mocy 50 kW, ale za dodatkową opłatą klient może zdecydować się na 110 kW. Wówczas „zatankowanie” od 10% do 80% potrwa mniej niż 45 minut. Oczywiście pod warunkiem, że korzystamy z odpowiednio mocnej ładowarki. Maksymalna prędkość standardowo ograniczona jest do 140 km/h, ale opcjonalnie można ją podnieść do 160 km/h.

Na pokładzie znalazł się silnik elektryczny, który generuje 150 kW (prawie 204 KM), co powinno okazać się wartością w zupełności wystarczającą do sprawnego poruszania się w mieście, a także na drogach ekspresowych czy autostradach. Elektryczny eVito nie będzie miał również problemów, aby przewieźć do 9 pasażerów. Nie jest jednak jasne, jaki będzie zasięg pełnego vana.

Przyjemny zestaw nowych technologii i rozwiązań z zakresu komfortu

Podróż Mercedesem eVito powinna należeć do tych przyjemniejszych, a to chociażby ze względu na zastosowane zawieszenie pneumatyczne. Do tego dochodzi adaptacyjny tempomat, który radzi sobie z zachowaniem bezpiecznej odległości od poprzedzających pojazdów. Dzięki czemu, w optymalnych warunkach, przemieszczając się na drodze ekspresowej czy autostradzie, kierowca nie będzie musiał sięgać do gazu czy hamulca.

W środku elektrycznego vana znalazł się 7-calowy ekran systemu infotainment. Zapewnia on dostęp do najważniejszych opcji konfiguracji pojazdu, rozbudowanych funkcji multimedialnych, a także służy do wyświetlania całkiem niezłej nawigacji. Nie zabrakło obsługi Apple CarPlay i Android Auto.

