BMW Concept i4 – zapowiedź groźnego przeciwnika dla Tesli

BMW Concept i4 ma wszystko, aby stać się silnym rywalem dla elektryków Tesli. Wrażenie robią zarówno osiągi, jak i zasięg.

BMW Concept i4 – Gran Coupé z napędem czysto elektrycznym

Wygląd Concept i4, a szczególnie duże nerki, wzbudzają kontrowersje, ale trzeba przyznać, że mamy do czynienia z naprawdę dobrym samochodem wyposażonym w silnik elektryczny i duży zestaw akumulatorów. Do tego dochodzi sportowa sylwetka i wiele nowoczesnych rozwiązań.

BMW Concept i4 oferuje 530 KM, a więc moc porównywalną do topowych wersji spalinowych z literką M na tylnej klapie. Przekłada się to 4 sekundy do pierwszej setki. Natomiast maksymalna prędkość wynosi ponad 200 km/h. Warto jeszcze wspomnieć o zasięgu – na w pełni naładowanych akumulatorach otrzymujemy do 600 km (według WLTP). Pojemność akumulatorów to 80 kWh.

We wnętrzu znalazł się spory, zakrzywiony ekran BMW Curved Display. To on posłuży do pokazywania najważniejszych wskazań podczas jazdy, wyświetlania interfejsu systemu infotainment BMW iDrive, a także ustawień klimatyzacji. Mimo iż wiele funkcji zostało zintegrowanych z ekranem, aby uzyskać minimalistyczne wnętrze, to wciąż na środkowym tunelu znajduje się fizyczne pokrętło. Nie trzeba więc sięgać do dotykowego wyświetlacza w celu szybkiej zmiany podstawowych ustawień samochodu.

Zależnie od ustawionego trybu jazdy – Core, Sport i Efficient – kierowca otrzyma różne wskazania na ekranie. Przykładowo tryb Efficient dostarczy widoku Assisted Driving, który umożliwia głębszy wgląd w technologie samochodu, np. jego komunikację z otoczeniem. Dodatkowo, do wybranej opcji dostosowuje się oświetlenie ambientowe na desce rozdzielczej, w drzwiach i oświetlenie pośrednie pod wyświetlaczem.

BMW chwali się, że różne dźwięki wydawane przez BMW Concept i4 zostały stworzone przez znanego kompozytora Hansa Zimmera wspólnie z projektantem dźwięku BMW Renza Vitale. Częścią tej palety brzmień jest m.in. dźwięk towarzyszący otwieraniu drzwi czy uruchomieniu silnika.

Samochód jest zapowiedzią modelu i4, który do masowej produkcji trafi już w 2021 roku. Zostanie on oparty na technologii BMW eDrive piątej generacji, która znajdzie zastosowanie również w innych elektrycznych modelach BMW.

źródło: materiały prasowe