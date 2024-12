Polsat Box Go na święta. Te pakiety sprawdzą się świetnie na prezent

Artykuł sponsorowany

Wciąż nie masz pomysłu na świąteczny prezent? Polsat Box Go przygotował ofertę, która może rozwiązać Twój problem. To dostęp do pakietów pełnych filmów, seriali, wydarzeń sportowych i najlepszej rozrywki. Co więcej, promocje sprawiają, że można je mieć w atrakcyjnej cenie. Dzięki temu możesz sprawić bliskim prezent z rozrywką -niemal każdy znajdzie tam coś dla siebie.

Pakiet Premium, czyli coś na bardzo długie zimowe wieczory

Pakiet Premium to prawdziwa gratka dla miłośników polskich produkcji oraz fanów zagranicznych hitów filmowych i serialowych. Użytkownicy otrzymują dostęp do ponad 100 kanałów telewizyjnych oraz bogatej biblioteki filmów i seriali, a wśród nich do nowych polskich produkcji, które cieszą się popularnością.

W tym roku na platformie Polsat Box Go zadebiutowało kilka dobrych, polskich tytułów serialowych – m.in. drugi sezon serialu „Rodzina na Maxa” z Anną Smołowik, Nikodemem Rozbickim i Sonią Bohosiewicz oraz tajemnicze „Strachy” z Anną Turnau i Andrzejem Platą. Miłośnicy seriali obyczajowych z pewnością docenią serial „Zdrada” z Anną Karczmarczyk, Dawidem Ogrodnikiem i Pawłem Małaszyńskim, a jeśli ktoś szuka kryminalnych wrażeń, to idealnym wyborem będą dwa sezony „Krwi” z Vanessą Aleksander, Katarzyną Z. Michalską i Ireneuszem Czopem.

Nie brakuje też bardziej refleksyjnych tytułów, jak „Powrót do życia” z Magdą Popławską, historii kobiety, która po wielu latach w więzieniu, wraca do rodzinnego, dusznego miasteczka czy lekkich komedii, takich jak „Teściowie ” z Cezarym Pazurą i Jolantą Fraszyńską. Dla widzów szukających odrobiny politycznego humoru idealny będzie z kolei „Sługa Narodu” (dostępne są dwa sezony serialu) z Marcinem Hycnarem i Kamilem Kulą. Najświeższa premiera serialowa – dokument „Migranci” przybliża wzruszające, prawdziwe historie ludzi z różnych krajów, którzy na nowo rozpoczęli swoje życie w Polsce – tu żyją, pracują i pomagają innym.

Warto wspomnieć także o tym, że ten pakiet pozwala na pobieranie wybranych treści na urządzenia mobilne, co umożliwia oglądanie ich offline. To rozwiązanie idealne na długie świąteczne podróże bez konieczności martwienia się o zasięg. Pakiet Premium jest dostępny w promocyjnej cenie 30 złotych miesięcznie. To idealny prezent dla każdego, kto uwielbia mieć zawsze przy sobie filmy, seriale i dostęp do telewizji na żywo.

Jest też pakiet dla fanów sportu

Dla fanów sportu Polsat Box Go ma prawdziwą perełkę, czyli Pakiet Sport. W promocyjnej cenie 40 złotych za 30 dni otrzymujesz dostęp do najważniejszych wydarzeń sportowych z całego świata. To idealna propozycja dla fanów piłki nożnej, siatkówki, tenisa, koszykówki, boksu, MMA i wielu innych dyscyplin.

W Pakiecie Sport znajdziesz 20 kanałów sportowych, a w nich m.in.:

Polsat Sport i Polsat Sport Premium – transmisje Ligi Europy UEFA, Ligi Konferencji UEFA, PlusLigi, Tauron Ligi i innych wydarzeń, od 27 grudnia do 5 stycznia – United Cup z Igą Świątek i Hubertem Hurkaczem,

Eleven Sports – hiszpańska LALIGA EA Sports, włoska Serie A, francuska Ligue 1 McDonald’s, belgijska Jupiler Pro League, PGE Ekstraliga,

Eurosport 1 i 2 – tenisowy Wielki Szlem, sporty zimowe, wyścigi kolarskie, igrzyska olimpijskie

Motowizja – rajdy WRC, ERC, World RX oraz wiele innych wyścigów motorsportowych,

Jedną z najnowszych funkcji Pakietu Sport jest Tryb PRO, który umożliwia interaktywne oglądanie wydarzeń sportowych. Widz może zmieniać kąt widzenia dzięki funkcji wielokamerowej, a dodatkowo dostępne są statystyki na żywo, które pozwalają lepiej analizować przebieg meczu. Ta opcja to coś, czego nie oferują tradycyjne kanały sportowe. Tryb Pro można włączać podczas wybranych spotkań Ligi Europy UEFA, Ligi Konferencji UEFA oraz PlusLigi.

A może szukasz czegoś turbo-budżetowego? Wystarczy 2,5 złotego miesięcznie

Jeśli szukasz niedrogiego, ale wartościowego prezentu, Pakiet Start może być strzałem w dziesiątkę. To prawdziwa okazja, ponieważ za jedyne 30 złotych otrzymasz dostęp do ponad 40 tysięcy godzin seriali, reality show i programów rozrywkowych na rok! Oznacza to kwotę zaledwie 2,5 złotego za miesiąc.

W ramach tej subskrypcji można oglądać najpopularniejsze polskie produkcje rozrywkowe, ale także serialowe klasyki Polsatu, takie jak „Świat Według Kiepskich” czy „Miodowe Lata”, co czyni go idealnym wyborem dla osób, które lubią lekką i codzienną rozrywkę. Wybierając Pakiet Start, możesz mieć pewność, że obdarowana osoba przez cały rok będzie miała dostęp do ulubionych treści. Haczyk to niewielka ilość reklam.

Dlaczego warto wybrać Polsat Box Go na prezent?

W Polsat Box Go możesz wybrać pakiet dopasowany do zainteresowań bliskiej osoby – filmy, seriale, rozrywka i sport. Co więcej, dostęp do treści można uzyskać z poziomu telewizora, komputera, smartfona i tabletu, co daje pełną elastyczność oglądania. Do tego w usłudze można stworzyć do pięciu różnych profili użytkowników.

Oferta Polsat Box Go to propozycja, która łączy przystępną cenę, łatwy dostęp i rozrywkę na najwyższym poziomie. Niezależnie od tego, czy ktoś woli oglądać filmy, mecze piłkarskie czy festiwalowe kino. Krótko podsumowując w Polsat Box Go każdy znajdzie coś dla siebie.

Klub Konesera, czyli gratka dla fanów ambitnego kina

Polsat Box Go ma też wiele propozycji filmowych na dobre spędzenie świątecznego czasu z rodziną To Klub Konesera – propozycja dla miłośników kina niezależnego. Klub Konesera to miejsce dla tych, którzy szukają filmów nagradzanych na najważniejszych festiwalach filmowych. W bibliotece znajdują się tu tytuły takich twórców, jak Agnieszka Holland, Bernardo Bertolucci, Gaspar Noe, Abel Ferrara czy Steven Spielberg. Część filmów znajduje się w pakiecie Premium, część można wypożyczyć jednorazowo.

Od września 2024 roku zasoby Klubu Konesera są regularnie wzbogacane o filmy Gutek Film. Oznacza to dostęp do filmów nagradzanych na festiwalach, takich jak Berlinale, Cannes czy Wenecja. To idealna propozycja dla fanów kina ambitnego i niezależnego, którzy szukają oryginalnych produkcji spoza głównego kinowego nurtu.

Materiał powstał na zlecenie Polsat Box