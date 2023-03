Counter-Strike 2 oficjalnie zapowiedziany. Będą beta testy!

Potwierdziły się spekulacje, które krążyły po sieci od dłuższego czasu. Counter-Strike 2 został oficjalnie zapowiedziany! Do tego wiemy, kiedy oficjalnie zadebiutuje oraz co z beta testami. Filmiki pokazują, że jest na co czekać.

Counter-Strike 2 zadebiutuje w 2023 roku

O wprowadzeniu do CS:GO silnika Source 2 czy kolejnej części tej kultowej serii gier FPS mówiło się już od dłuższego czasu. Różne zmiany, pliki wprowadzane do gry oraz przecieki z Valve utwierdzały graczy w przekonaniu, że coś jest na rzeczy i tym razem nie będzie to pusty strzał, jak w poprzednich latach. Umówmy się, ale CS:GO w 2023 roku jest już niesamowicie przestarzały i na każdym kroku przegrywa z Valorantem.

Nuke w Counter-Strike 2 (źródło: Valve)

Teraz jednak się to zmieni, ponieważ oficjalnie zapowiedziano Counter-Strike 2 oraz wiele zmian, które zostaną wprowadzone razem z wyjściem CS 2. Zaczynając od zwiększonego tick rate’u, przez zmiany w granatach dymnych, aż po nowe tekstury. Widać, że deweloperzy się napracowali, a Counter-Strike 2 wreszcie będzie wyglądał jak przystało na produkcję z 2023 roku.

Tickrate 128 w Counter-Strike 2 i kilka ważnych zmian

Cytując klasyka, Panie i Panowie: „mamy to!”. W Counter-Strike 2 pojawi się zwiększony tick rate, który został zapowiedziany w filmiku Valve. Wcześniej istniało opóźnienie pomiędzy kliknięciem przez gracza „strzału” a zarejestrowaniem tego zdarzenia przez grę i wykonaniem akcji, przez co często dochodziło do absurdalnych sytuacji. Teraz jednak ma się to zmienić!

Na tym jednak nie koniec zmian, ponieważ – jak możemy zaobserwować na filmiku powyżej – deweloperzy poprawili także wszystkie tekstury. Od teraz Counter Strike już nigdy nie będzie wyglądał tak samo! Nowa szata graficzna wygląda bardzo przyjemnie i nie jest już aż tak przestarzała.

W ten sposób prezentuje się Counter-Strike 2 (źródło: Valve)

Na sam koniec zostawiłem coś, co deweloperzy nazywają „responsive smokes”. Nowe granaty dymne w Counter-Strike 2 to prawdziwy game changer, ponieważ teraz będą obiektami 3D, z którymi można wejść w interakcję. W jaki sposób? Strzelając przez nie zrobimy chwilową wyrwę i będziemy mogli podejrzeć, co się dzieje za granatem dymnym.

Rzucając w niego odłamkowym „zniszczymy” większą część powierzchni na chwilę i będziemy mieli świetny widok na to, co się dzieje po drugiej stronie. Aby to dobrze zrozumieć, musisz obejrzeć ten filmik:

Valve od razu zapowiedziało także beta testy Counter-Strike 2. Niestety, ale nie da się do nich zapisać w żaden sposób. Wiemy tylko, że gracze są wybierani na podstawie wielu czynników, uznanych za ważne przez zespół CS 2. Czynniki, na podstawie których deweloperzy będą przyznawać dostęp to ostatni czas gry na oficjalnych serwerach Valve, współczynnik zaufania i stan konta Steam.

Beta potrwa do oficjalnego wyjścia gry, a premierę Counter-Strike 2 zapowiedziano na wakacje 2023 roku, czyli produkcja zadebiutuje w ciągu maksymalnie pięciu miesięcy!