Zmiany w Mapach Google. Prywatność użytkowników na pierwszym miejscu

Google poinformowało, że już niedługo w aplikacji Mapy zajdą spore zmiany. Ucieszą one szczególnie użytkowników, którzy korzystają z funkcji osi czasu. Teraz dane będą bezpieczniejsze. Gigant wprowadza sporą aktualizację związaną z prywatnością. Co się zmieni?

Oś czasu zapisana tylko w urządzeniu

W Mapach Google nieustannie pojawiają się nowe funkcje, które mają przyczynić się do podniesienia komfortu korzystania z nich przez użytkowników. Od niedawna w naszym kraju kierowcom wyświetlane są ograniczenia prędkości. Funkcja bardzo przydatna, ale nie można jej do końca ufać. Dlaczego? Dokładnie wytłumaczył to Mateusz.

Teraz jednak Google postanowiło we wprowadzanych przez siebie nowościach skupić się na prywatności użytkowników. Oś czasu w Mapach to funkcja, która (jeśli jest oczywiście włączona) zapisuje lokalizację użytkowników przez całą dobę, a następnie nanosi ją na mapę. Dzięki temu możemy m.in. odtworzyć, w jakim miejscu byliśmy w zeszłym tygodniu. Przyznam, że sam korzystam z tej opcji i już kilka razy mi się przydała, np. gdy zapomniałem nazwy sklepu lub adresu, pod którym byłem jakiś czas temu.

źródło: Google

Do tej pory informacje zgromadzone w ramach tej funkcji przechowywane były w chmurze, co budziło spore wątpliwości wielu użytkowników. Google postanowiło to jednak zmienić i dać osobom korzystającym z osi czasu większą kontrolę nad swoimi danymi. Teraz będą mogły być one zapisywane bezpośrednio na urządzeniu, z którego korzystamy.

Google poinformowało również, że kiedy użytkownicy po raz pierwszy włączą historię lokalizacji, domyślnie będzie ona usuwana po 3 miesiącach (wcześniej domyślnym ustawieniem było 18 miesięcy). Możliwe jest jednak całkowite wyłączenie opcji automatycznego usuwania. Ponadto użytkownicy będą mogli też utworzyć szyfrowaną kopię zapasową w chmurze. Te zmiany mają być stopniowo wprowadzane w przyszłym roku zarówno na Androidzice, jak i iOS.

Inne nowości w Mapach Google

Nowa aktualizacja Google Maps wprowadza także udogodnienia związane z często odwiedzanymi przez nas lokalizacjami. Użytkownicy będą mogli przeglądać historię swoich działań w jednym miejscu w aplikacji. Mają zostać tam zgromadzone informacje o wszystkich wyszukiwaniach, wskazówkach dojazdu i odwiedzonych miejscach w danej lokalizacji. Dodatkowo, dane te będzie można łatwo usunąć za pomocą kilku kliknięć. Ta zmiana ma pojawić się na urządzeniach z systemem Android i iOS „w nadchodzących tygodniach”.

źródło: Google

Ponadto niebieska kropka, która wskazuje nasza aktualną lokalizację, zyska nowe funkcje. Po jej dotknięciu użytkownicy otrzymają szybki dostęp do opcji związanych z historią lokalizacji i osią czasu. Nie trzeba będzie ich, jak do tej pory, szukać w ustawieniach. Ta nowość również ma pojawić się „niedługo”.