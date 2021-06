Nowa Nokia C20 Plus to zaskakująco mocny smartfon z systemem Android Go

Smartfony z systemem Android Go z reguły mają dużo słabszą specyfikację niż modele z „pełnoprawnym” Androidem. Nowa Nokia C20 Plus wyłamuje się jednak z tego schematu, ponieważ ma zaskakująco „bogate” wnętrze.

Można odnieść wrażenie, że producenci stracili zainteresowanie systemem Android Go. Po jego prezentacji przez Google w 2017 roku na rynku pojawiło się mnóstwo smartfonów z Androidem z „lekkimi” aplikacjami giganta z Mountain View, jednak już od pewnego czasu widać, że nowych urządzeń z tym oprogramowaniem jest coraz mniej. Na tyle, że można zapomnieć o tej inicjatywie.

Specyfikacja Nokia C20 Plus

Patrząc na to, jaka jest specyfikacja Nokia C20 Plus, można by było powiedzieć, że HMD Global wcale nie musiało instalować Androida 11 Go Edition na tym smartfonie. Wyposażono go bowiem w „aż” 3 GB RAM, podczas gdy urządzenia z „lekkim” Androidem oferują co najwyżej 2 GB RAM, a standardem jest 1 GB. Jednocześnie producent zaoszczędził na pamięci wbudowanej, ponieważ tej są zaledwie 32 GB (z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD o maksymalnej pojemności 256 GB).

Nokia C20 Plus może się pochwalić też akumulatorem o dużej pojemności, bo 4950 mAh. Można się zatem spodziewać długiego czasu pracy na pojedynczym ładowaniu, ale po wyczerpaniu baterii do cna trzeba będzie poświęcić dłuższą chwilę, aby ją uzupełnić, ponieważ maksymalna moc ładowania to jedynie 10 W (na dodatek przez port micro USB).

Ponadto specyfikacja Nokia C20 Plus obejmuje wyświetlacz HD+ 1600×720 pikseli o przekątnej 6,5 cala oraz procesor UNISOC SC9863A z ośmioma rdzeniami ARM Cortex-A55 do 1,6 GHz i modemem 4G LTE, a także dwa aparaty 8 Mpix + 2 Mpix (do pomiaru głębi) na tyle i 5 Mpix na przodzie.



Smartfon nie ma czytnika linii papilarnych, ma za to radio FM, dwa sloty na karty nano SIM i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Całość ma wymiary 165,4×75,85 mm i waży 204,7 grama.

Cena Nokia C20 Plus

Cena Nokia C20 Plus została ustalona w Chinach na 699 juanów, co jest równowartością ~415 złotych. Sprzedaż smartfona rozpocznie się w Państwie Środka 16 czerwca 2021 roku. Na tę chwilę nie mamy informacji na temat dostępności tego modelu w innych krajach.