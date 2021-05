Mamy 2021 rok, a Maxcom wprowadza do Polski smartfon Maxcom MS572 z Androidem Pie z 2018 roku…

To już kolejna nowość marki Maxcom w ostatnim czasie. Niedawno producent wprowadził do Polski smartwatch dla kobiet Maxcom FW42, a teraz nowy smartfon Maxcom MS572. Może być ciekawą propozycją dla użytkowników oczekujących dużej odporności na czynniki zewnętrzne, którym nie będzie przeszkadzać przestarzały Android na pokładzie.

Specyfikacja Maxcom MS572

Producent kieruje ten smartfon do użytkowników „aktywnych, lubiących adrenalinę” oraz tych, „którzy ciężko pracują w terenie”. Jest to bowiem urządzenie wyjątkowo odporne na czynniki zewnętrzne, bo należy do kategorii rugged. W związku z tym może pochwalić się wzmocnioną obudową, spełniającą wojskowy standard MIL-STD-810, a także odpornością na wnikanie do środka pyłu i wody, zgodnie ze standardem IP68. Dodatkową ochroną jest szkło Corning Gorilla Glass 3. generacji na panelu przednim.

Maxcom MS572 może pochwalić się również modułem NFC (m.in.) do płatności zbliżeniowych oraz portem USB-C, za pośrednictwem którego ładuje się akumulator o pojemności 4100 mAh. Z uwagi na dość mierną specyfikację smartfona, rzeczywiście powinien on zapewnić – jak deklaruje producent – „długie godziny bez ładowarki”.

Nie da się ukryć, że Maxcom MS572 jest propozycją dla osób, dla których najważniejsza jest wytrzymałość konstrukcji i możliwość płacenia smartfonem, aby nie brudzić portfela lub karty płatniczej, gdy się ma brudne ręce po robocie.

Pozostała specyfikacja Maxcom MS572 użytkowników o większych wymaganiach raczej nie usatysfakcjonuje, ponieważ obejmuje m.in. 5,7-calowy wyświetlacz o rozdzielczości HD+ 1520×720 pikseli i procesor MediaTek 6761D 1,8 GHz (odmiana Helio A22) oraz 3 GB RAM i 32 GB pamięci wbudowanej (wraz z obsługą kart w formacie micorSD o maksymalnej pojemności 128 GB).

Smartfon ma wymiary 156,6x77x12,3 mm i waży 205 gramów, czyli całkiem znośnie, jak na sprzęt typu rugged. Ponadto na jego tyle znajduje się aparat o rozdzielczości 13 Mpix, natomiast na przodzie 5 Mpix.

Całość (niestety) działa pod kontrolą przestarzałego Androida 9.0 Pie, co w 2021 roku nie powinno mieć miejsca w nowych urządzeniach, ponieważ system ten miał premierę prawie 3 lata temu. W dodatku nie zapowiada się, aby otrzymał aktualizację do nowszego wydania – inaczej miałby chociażby Androida 10. Osoby, które kupią Maxcom MS572, powinny być tego świadome.

Cena Maxcom MS572

Sugerowana cena smartfona została ustalona w Polsce na 699 złotych. Jeżeli komuś nie przeszkadza przestarzały system operacyjny z brakiem widoków na aktualizację do nowszej wersji, Maxcom MS572 będzie można kupić m.in. w sklepie Media Expert.