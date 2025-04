Oszuści wydzwaniają do Polaków. Tych numerów nie odbieraj!

W ostatnich dniach do mieszkańców Polski masowo dzwonią numery z zagranicznymi numerami kierunkowymi. Nie należy odbierać takich połączeń, ponieważ można paść ofiarą oszustwa.

Oszuści wydzwaniają do Polaków z angielskich i hiszpańskich numerów

W sobotni poranek, 29 marca 2025 roku, po raz pierwszy zadzwonił do mnie numer z angielskim numerem kierunkowym. Nie odebrałem połączenia, ponieważ akurat telefon leżał w drugim pokoju. Gdy sprawdziłem ten numer w sieci, Google nie zwróciło żadnego wyniku wyszukiwania – taki numer nie został podany na ani jednej stronie. Po dwóch godzinach inny numer, również z kierunkowym +44, zadzwonił na moją drugą kartę SIM, lecz tego połączenia też nie odebrałem, gdyż nie miałem telefonu przy sobie i nie słyszałem dzwonka z drugiego pokoju.

Mówią, że do trzech razy sztuka i gdy po raz trzeci zadzwonił do mnie angielski numer, odebrałem przychodzące połączenie. Usłyszałem wtedy zarejestrowany wcześniej komunikat, wypowiadany damskim głosem, abym dodał ten numer na WhatsAppie, ponieważ „kobieta” ma dla mnie propozycję. Wtedy stało się dla mnie jasne, że to próba oszustwa, ponieważ w przeszłości miałem do czynienia z podobną sytuacją, aczkolwiek wtedy dzwoniący numer nie miał angielskiego kierunkowego.

Połączenia od oszustów z angielskich numerów (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

W kolejnych dniach numery z angielskim kierunkowym dzwoniły do mnie jeszcze kilkukrotnie. Co ciekawe, gdy połączenie przychodziło na numer, który mam w sieci Vectra, mój Google Pixel 8 Pro ani razu nie rozpoznał go jako spamu – robił to za każdym razem tylko wtedy, gdy połączenie przychodziło na kartę SIM w sieci Virgin Mobile.

Wczoraj ponownie zdecydowałem się odebrać jedno z połączeń, aby upewnić się, że to cały czas ta sama, zmasowana akcja – znów usłyszałem zachętę do dodania danego numeru na WhatsAppie, ponieważ czeka na mnie „propozycja”.

Postanowiłem zapytać innych członków redakcji Tabletowo.pl, czy do nich również wydzwaniały zagraniczne numery – okazało się, że tak, i to nie tylko z angielskim kierunkowym, ale też hiszpańskim. W części przypadków zostały one automatycznie rozpoznane jako potencjalne oszustwo (poniżej screeny z Samsunga Galaxy S23+).

Połączenia od oszustów z angielskich i hiszpańskiego numeru (screen: Maciej Paszkiewicz | Tabletowo.pl)

Dlaczego nie powinniście odbierać połączeń z „podejrzanych numerów”?

Na szczęście coraz częściej smartfony rozpoznają, że przychodzące połączenie może być oszustwem, ale – co widać po moim przypadku – nie zawsze to robią. Przychodzące połączenie z zagranicznego numeru powinno wzbudzić wzmożoną czujność, szczególnie niespodziewane. Dla bezpieczeństwa lepiej takich nie odbierać.

Gdy odbierzecie telefon od oszusta, możecie bowiem zostać zmanipulowani do podania wrażliwych danych oraz wykonania określonych czynności, które mogą doprowadzić do kradzieży pieniędzy. W tym przypadku na WhatsAppie może czekać „niezwykle atrakcyjna” oferta pracy, przez którą można tylko stracić pieniądze – to jedno ze znanych oszustw internetowych.

Dlaczego oszuści masowo wydzwaniają do Polaków?

Możliwe, że oszuści pozyskali bazę numerów z wycieków, jakie miały miejsce w przeszłości albo dzwonią na wygenerowane losowo numery – nie sposób tego określić. Tego typu zmasowane akcje nie zdarzają się jednak często i wygląda to podejrzanie, ale pozostaje tylko zachować ostrożność i zdrowy rozsądek.

Podobnie jak w przypadku coraz częstszych połączeń z polskich numerów z różnymi ofertami, na przykład badań. Dziś standardem stały się połączenia wykonywane przez wyszkolone odpowiednio automaty – to nie człowiek jest po drugiej stronie, choć tak brzmi. W Stanach Zjednoczonych tzw. robocalls to duży problem, z którym po latach w końcu postanowiono zacząć coś robić. Prawdopodobnie w Polsce w niedalekiej przyszłości też trzeba będzie się z nimi jakoś rozprawić.