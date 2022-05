Matura z angielskiego do poprawki? Był wyciek, jest zgłoszenie do prokuratury

Dziś absolwenci szkół średnich o godzinie 9:00 przystąpili do egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Już kilkadziesiąt minut wcześniej w sieci udostępniono jednak jedno z zadań, które pojawiło się na tegorocznej maturze. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej złożył zawiadomienie do prokuratury.

Co roku w sieci pojawiają się informacje dotyczące tematów na maturze i nie inaczej było w tym. Poniedziałkowa matura z polskiego nie była całkowitym zaskoczeniem i podobnie dzisiejsza matura z angielskiego nie okazała się totalną niespodzianką. Interia informuje bowiem, że jeszcze przed rozpoczęciem egzaminu do sieci wyciekło zdjęcie jednego z zadań. Konkretniej mowa o zadaniu numer 10, które brzmiało:

Niedawno kupiłeś(-aś) sobie rower i dojeżdżasz nim do szkoły. Na swoim blogu:

– napisz, dlaczego zdecydowałeś(-aś) się dojeżdżać do szkoły rowerem

– poinformuj, jak koledzy zareagowali na Twoją decyzję dotyczącą dojeżdżania do szkoły rowerem

– opisz problem, który pojawił się pewnego dnia w trakcie dojazdu do szkoły rowerem

– przedstaw swój pomysł na akcję promującą dojeżdżanie do szkoły rowerem i poproś czytelników bloga o opinię na temat Twojej propozycji.