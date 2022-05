Czy cierpienie uszlachetnia? Maturzyści publikują swoje selfie z durszlakiem na głowie

Hura hura, dzisiaj matura! Marynara i fryzura, matura! Maturzyści zrobią wiele, by poznać wcześniej tematy matur – są nawet w stanie opublikować w internecie swoje zdjęcia z durszlakiem na głowie.

Reklama

Przecieki maturalne w internecie

Niemalże każdego roku, tuż przed rozpoczęciem egzaminów maturalnych z języka polskiego, polski internet wrze do haseł wpisywanych w wyszukiwarkę Google: hasła takie jak „przecieki matura” czy „tematy matura” wraz z przykładowymi tytułami rozprawek szturmują internet.

Nie jest to nic dziwnego – wszak w poprzednich latach bywało, że tematy matur przedwcześnie wyciekały do sieci, ułatwiając niektórym przygotowanie się do omówienia konkretnego zagadnienia. W innych wypadkach, tematy rozprawek z języka polskiego sugerowało samo Google, bazując na trendach wyszukiwania.

W tym roku widzimy bardzo podobną sytuację – niektóre zagadnienia wyszukiwane są częściej niż inne. Na przykład, częstymi frazami w wyszukiwarce Google okazały się dzisiejszego poranka takie hasła jak „Dziady” w odniesieniu do tematu „Czy cierpienie uszlachetnia?” lub „Czy cierpienie umożliwia osiągnięcie konkretnego celu?” oraz „świerzop” w połączeniu z lekturą „Pan Tadeusz”. Czyżby na maturze 2022 mocno wałkowano twórczość Adama Mickiewicza?

Oczywiście niekoniecznie musi oznaczać to, że doszło do jakiegoś wycieku – ale co nieco sugeruje. Sytuacja może być podejrzana, zwłaszcza jeśli okaże się, że powyższe tematy rzeczywiście pojawiły się na tegorocznych maturach. Jedno jest pewne: wspomniane frazy były znacznie popularniejsze od innych w wyszukiwarce Google tuż przed rozpoczęciem się egzaminów.

Maturzyści z durszlakami na głowach

Niemalże tradycją jest, że każdego roku przed maturami, użytkownicy Wykopu trollują maturzystów obietnicą łatwego otrzymania przecieków z tematami, w zamian za wykonanie jakiegoś zadania. Z jednej strony wykopowicze sądzą, że rzeczywiście udaje im się wkręcić młodych i zestresowanych, z drugiej – maturzyści najzwyczajniej w świecie kręcą bekę z użytkowników Wykopu, którym wydaje się, że oto udało im się oszukać kolejne pokolenie naiwniaków. Prawda zapewne leży gdzieś pośrodku – być może niektórzy rzeczywiście liczyli na przecieki matur, choć zapewne większość po prostu bawiła się konwencją.

W tym roku na Wykopie miały pojawić się tematy matur z języka polskiego. Jeśli jakiś maturzysta chciał uzyskać do nich dostęp, musiał opublikować swoje zdjęcie z durszlakiem na głowie oraz kartką zawierającą podpis oraz datę publikacji fotografii.

Na szczęście, nie jest to bardziej szkodliwe niż inne pomysły wykopowiczów, więc nawet jeśli któryś z tegorocznych maturzystów wrzucił do sieci swoją fotkę z kuchennym nakryciem głowy, to – jak to zwykle bywa w podobnych przypadkach – nie dowodzi to kompletnie niczego.

Maturzyści – oby matury 2022 były dla Was znośne! May the 4th be with you.