Polacy protestują przeciwko masztom komórkowym i 5G. Jest pomysł, jak załagodzić konflikty

Maszty telekomunikacyjne i sieć 5G sieją wśród Polaków niepokój. Ministerstwo Cyfryzacji zabrało głos w tej sprawie i podpowiada, co zrobić, aby rozwój sieci nie był aż tak kontrowersyjny dla mieszkańców.

Maszty telekomunikacyjne i 5G wzbudzają emocje wśród Polaków – Ministerstwo Cyfryzacji ma plan

Nowoczesne sieci 5G, maszty i stacje bazowe to standardowy „element krajobrazu”. Temat szeroko pojętej infrastruktury telekomunikacyjnej i wznoszenia nowych obiektów jest bardzo często źródłem protestów, obaw i strachu wielu Polaków. Co jednak ważne, inwestycje i rozwój sieci telekomunikacyjnych to nie tylko szybszy internet czy zasięg w telefonie, a kolejny element wzmacniający bezpieczeństwo mieszkańców, który wykracza poza codzienne korzystanie z sieci.

Wielu protestujących nie jest świadoma, że inwestycje telekomunikacyjne nie są istotne wyłącznie dla lepszego zasięgu czy świadczonych usług. Jak podkreśla Łukasz Kiwicz z Ministerstwa Cyfryzacji – telekomunikacja to bezpieczeństwo. Przedstawiciel rządu dodaje też, że to samorządy powinny zajmować się regularnym komunikowaniem z mieszkańcami, spójnym przekazem, rozmowami o inwestycjach z zakresu telekomunikacji oraz edukowaniu i udzielaniu odpowiedzi na pytania zaniepokojonych masztami mieszkańców.

Ministerstwo Cyfryzacji doradza samorządom – tak powinni uspokajać mieszkańców

Łukasz Kiwicz podkreśla, że lokalni urzędnicy nie powinni pozostawiać mieszkańców bez rzetelnych komunikatów, gdyż brak informacji może potęgować chaos. Ponadto każdy szczebel administracji, komunikujący się z mieszkańcami, powinien mówić jednym głosem i przekazywać jeden jasny komunikat.

Protestujący niejednokrotnie twierdzą, że maszty pojawiają się niespodziewane, a nawet są „stawiane w ciągu jednej nocy” – co oczywiście nie jest prawdą. Zaplanowanie inwestycji nie jest działaniem nagłym i bez przygotowania, a cały proces obejmuje szereg działań – zarówno planistycznych, jak i wykonawczych.

Samorządy i administracja nie są jednak pozostawione same sobie. Przedstawiciel Ministerstwa Cyfryzacji zachęca, aby urzędnicy korzystali z dostępnych systemów teleinformatycznych oraz baz danych, dzięki którym mogą wyjaśnić wszelkie wątpliwości mieszkańców i załagodzić spory. Jednym z takich systemów jest SI2PEM, czyli platforma, na której można sprawdzić szereg informacji o lokalizacjach masztów, wynikach pomiarów pól elektromagnetycznych na mapie, a także planach wzniesienia kolejnych masztów.

Ponadto Ministerstwo Cyfryzacji i Instytut Łączności pracują nad materiałami informacyjnymi i edukacyjnymi, które będzie można m.in. opublikować w mediach społecznościowych. Projekt pod nazwą Połączeni Technologią ma pokazać korzyści płynące z rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej.