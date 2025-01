Oto Amazfit Active 2. Oferuje całkiem sporo, a kosztuje niewiele

Amazfit Active 2 został oficjalnie zaprezentowany. To najnowszy smartwatch, który za stosunkowo nieduże pieniądze oferować ma wszystko, czego zwykły użytkownik potrzebuje do codziennego monitoringu zdrowia i aktywności.

Premiera Amazfit Active 2 – to niedrogi smartwatch dla aktywnych

Nowy smartwatch debiutuje trochę ponad rok po pierwszym modelu z serii Amazfit Active, który premierę w Polsce miał w listopadzie 2023 roku. Choć mówimy o bezpośrednim następcy, na dobrą sprawę różnic pomiędzy tymi dwoma modelami wydaje się być więcej niż podobieństw.

Wyświetlacz to nadal AMOLED, ale nie jest już zaokrąglonym prostokątem o przekątnej 1,75 cala. Zamiast tego producent postawił na całkowicie okrągły i zdecydowanie mniejszy ekran – w rozmiarze 1,32 cala. Dzięki czujnikowi światła w otoczeniu jasność panelu może być automatycznie dostosowywana do warunków (a maksymalnie osiąga aż 2000 nitów).

Wyraźnej aktualizacji doczekała się także funkcjonalność zegarka. Amazfit Active 2 opiera monitoring zdrowia i aktywności na czujniku BioTracket 6.0. Ponoć odbiera więcej sygnałów biometrycznych, dzięki czemu jest bardziej precyzyjny na co dzień. Ulepszone zostały również same algorytmy pomiaru tętna oraz czasu i jakości snu.

Amazfit Active 2 (fot. Amazfit)

Smartwatch Amazfit Active 2 oferuje 160 trybów sportowych. Wśród dodatkowych funkcji dla aktywnych odnajdujemy wysokościomierz barometryczny oraz GPS z trasami offline i nawigacją zakręt-po-zakręcie. Poza tym można też liczyć na powiadomienia, podstawowe aplikacje, funkcję odpowiadania na wiadomości czy płatności zbliżeniowe w systemie Zepp Pay.

Dopełnieniem całości jest akumulator o pojemności 270 mAh, który zapewniać ma do 10 dni normalnego użytkowania. Nawet jeśli w rzeczywistości wytrzyma o kilka dni krócej, to i tak może to być wynik akceptowalny dla większości użytkowników. Zegarek jest też wodoszczelny (w klasie 5 ATM).

Amazfit Active 2 – cena i dostępność

Jeśli chodzi o ceny, to Amazfit Active 2 w podstawowej wersji (z silikonowym paskiem) kosztuje 100 dolarów (równowartość ~410 złotych), a wariancie premium (ze skórzanym paskiem i szkłem szafirowym) został wyceniony na 130 dolarów (~535 złotych). Póki co ruszyła przedsprzedaż w Stanach Zjednoczonych, a w lutym wystartować ma regularna sprzedaż na całym świecie.