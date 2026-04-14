Mark Zuckerberg podobno chce się „sklonować”

Sztuczna inteligencja od kilku lat mocno miesza w firmie Meta, do której należą najpopularniejsze platformy społecznościowe, takie jak Facebook czy Instagram. Wygląda na to, że ich właściciel, Mark Zuckerberg, idzie kolejny krok naprzód.

Mark Zuckerberg ma być przykładem dla sztucznej inteligencji

Firma Meta od dłuższego czasu stawia na AI. Ostatnio wspominaliśmy, że superinteligencja trafi do Facebooka, Instagrama i WhatsAppa za sprawą nowej rodziny modeli Muse Spark. Teraz do technologicznego świata docierają nowe wiadomości. Wygląda na to, że Mark Zuckerberg chce dać się „sklonować”.

Oczywiście nie będzie to klonowanie rodem z filmu science-fiction. Z wieści zdradzonych przez Financial Times wynika, że Meta tworzy fotorealistyczną, trójwymiarową wersję swojego szefa opartą na AI. Jak twierdzą źródła, sztuczna inteligencja Zuckerberga jest priorytetem w firmie, a nowa odsłona założyciela Facebooka nazywana jest Zuckerbotem.

Warto przypomnieć, że założyciel tego ogromnego przedsiębiorstwa w sieci często określany jest żartobliwie jako robot lub kosmita. Wszystko dlatego, że Mark Zuckerberg znany jest z dziwnych i nienaturalnych (według internautów) zachowań, nietypowego spojrzenia czy wrażenia kamiennej twarzy.

Założyciel Facebooka chce być towarzyszem każdego pracownika w firmie Meta

Z przecieków wynika, że „klon” Marka Zuckerberga ma pozwolić pracownikom na prowadzenie rozmowy w czasie rzeczywistym, aby ci czuli się bardziej związani z założycielem firmy. Maszyna podobno jest trenowana na podstawie nagrań, zdjęć i publicznie dostępnych rozmów szefa, dzięki czemu uczy się jego manier, tonu oraz głosu. Ponadto Meta ma w planach udostępnić modelowi AI najnowsze przemyślenia założyciela Facebooka dotyczące strategii i dalszego rozwoju firmy.

Warto wspomnieć, że technologiczny gigant niedawno podniósł budżet przeznaczony na infrastrukturę AI na 2026 rok do 135 miliardów dolarów. Jak podkreśla Neowin, jest to prawie dwukrotnie więcej w porównaniu do 2025 roku. Część tej kwoty ma zostać przeznaczona na duże centra danych na terenie USA. Meta na przełomie 2024 i 2025 roku rekrutowała też wielu najlepszych inżynierów – podbierając ich z konkurencyjnych przedsiębiorstw, w tym z OpenAI, Google czy Apple. W ten sposób do Superintelligence Labs należącego do Mety dołączyli m.in. Mark Lee, Tom Gunter i Ruoming Pang z Apple.